Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предупредил об опасности «нового застоя»
Об этом он пишет в своей статье, опубликованной в завтрашнем номере «Российской газеты». Для наиболее эффективного обеспечения «реальной демократии» нужна двухпартийная система, считает Зорькин. Такая система позволяет сформировать «политическую волю основных социально-политических сил как в элитах, так и в массах» и предотвратить застой в политической системе. Зорькин также заявил о необходимости реальной возможности для оппозиции прийти к власти. По мнению главы КС, нельзя, чтобы государственная власть была монополизирована одной партией или организацией.
Зорькин не исключил «точечных» изменений в Конституции, которые должны исправить «недостатки» в Основном законе страны.
Комментарии6
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alextheterrible 09 октября 2018 | 22:37
75-летний маразматик Зорькин и есть застой.
danko1 09 октября 2018 | 22:38
Маразму Зорькина старческий.
Застой и коррупция возникают там, где несменяемая и бесконтрольная власть. И не только Путина, но и его холуя Зорькина.
oneoretwo 09 октября 2018 | 22:40
...энтот мерзавец будет на трибунале в числе главных подельников плешивого...
condor00 09 октября 2018 | 22:40
Эта опасность ("нового застоя") устраняется наилегчайшим способом, - утром 10 октября сам Зорькин подаёт заявление о своей отставке. И подаёт всем пример. Более лёгкого и одновременно действенного способа в природе просто не существует.
morganafata 09 октября 2018 | 22:41
Ой, вас похищали инопланетяне? А вы в курсе что у граждан России Конституционных прав не осталось? Вы вернулись? Счастьитце та какое.
kryimzdick 09 октября 2018 | 22:42
Мыслитель. Это он за крепостное право выступал?