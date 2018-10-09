Глава Конституционного суда Валерий Зорькин предупредил об опасности «нового застоя»

Об этом он пишет в своей статье, опубликованной в завтрашнем номере «Российской газеты». Для наиболее эффективного обеспечения «реальной демократии» нужна двухпартийная система, считает Зорькин. Такая система позволяет сформировать «политическую волю основных социально-политических сил как в элитах, так и в массах» и предотвратить застой в политической системе. Зорькин также заявил о необходимости реальной возможности для оппозиции прийти к власти. По мнению главы КС, нельзя, чтобы государственная власть была монополизирована одной партией или организацией.

Зорькин не исключил «точечных» изменений в Конституции, которые должны исправить «недостатки» в Основном законе страны.