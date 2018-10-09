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22:03, 09 октября 2018

В Конституцию России могут быть внесены точечные изменения

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По его словам, «глубокий правовой смысл Конституции позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям». Недостатками действующего основного документа, по мнению Зорькина, является, в том числе, крен в сторону исполнительной власти и недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством.

Комментарии

19

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pravdatut 09 октября 2018 | 22:14

Для кремля закон, что дышло .....

danko1 09 октября 2018 | 22:16

pravdatut: Твари.
Узаконят беззаконие и вечное правление того, кто власть узурпировал, гос. идеологию и прочие преступления, а гласность, все основы демократии отменят, посчитав их экстремизмом.

tuman13 09 октября 2018 | 22:30

danko1: Бабушка не нашей демократии. Чего вы, как зек, сразу на горло берете. Сначала узнайте, ЧТО будут менять, прикиньте х...рен к носу, а уж потом верещите, как недобитый хомяк.
А я бы поменял на превалирование национальных законов над международными.

danko1 09 октября 2018 | 22:35

tuman13: Писали бы уже правду, не национальные законы, а бандитские понятия, по которым сейчас всё устроено.

polikarpich 09 октября 2018 | 22:40

tuman13: А что, демократия разная бывает? Наша и не наша?

levaak 09 октября 2018 | 22:36

danko1: идеологию возвращать обязательно,алкаш ельцин писал эту идиотскую конституцию под диктовку западных интервентов взявших страну ха горло после развала СССР

novyrusich 09 октября 2018 | 22:17

pravdatut: Ага точеные изменения.
Дл того чтобы полностью исказить смысл глобальной правк и и не рнувжно.
Нужно врнести точечные изменения в нескольких ключевых местах.

timber_head 09 октября 2018 | 22:42

pravdatut: ft18: Забавно, что в Конституции прописано, что "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ", а референдум является "высшим непосредственным выражением власти народа", но при этом на вопросы референдума не может выноситься обсуждение вопросов "о досрочном прекращении или продлении срока полномочий Президента Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также о проведении досрочных выборов Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации либо о перенесении сроков проведения таких выборов"

В общем, Президент решил себе продлить срок правления и никакой "источник власти" ему не указ. Не по закону этому "единственному источнику власти" свое мнение высказывать. Ну а уж требование о досрочном прекращении полномочий это вообще УК и "экстремизм", и "призывы к свержению конституционного строя". Такой вот у нас "источник".

neyexo 09 октября 2018 | 22:17

Точечными сначала называли бомбардировки, потом застройки, теперь изменения в т.н. конституцию

timber_head 09 октября 2018 | 22:22

"правовой смысл Конституции позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям"

Это к которым? Конституционно провозгласим самодержавную монархию? Зато герб точно менять не придется - герб у нас сразу ввели чисто монархический, со всеми положенными геральдической прибамбасами монархической власти.

ft18 09 октября 2018 | 22:30

timber_head: К каким реалиям? К реалиям фашистского государства.

oneoretwo 09 октября 2018 | 22:25

...началось... сдается, слопатыеды, вы и в реальных крепостных походить успеете...

kryimzdick 09 октября 2018 | 22:28

oneoretwo: уже выстроились в очередь к овину на порку

sim202_ 09 октября 2018 | 22:25

Тсарь созрел.

piterrr 09 октября 2018 | 22:25

Давно пора внести поправки к статье 4 Конституции РФ. Полномочия Президента.
Президент РФ для сохранения своей власти может грабить и убивать граждан РФ и других стран, может заниматься международным терроризмом и ядерным шантажом.

putkaput11 09 октября 2018 | 22:26

Ну какая при уркократии может быть Конституция ? Основным законом тут является "Свод Понятий"

ft18 09 октября 2018 | 22:28

Точечные ракетно-бомбовые удары по Конституции.

russianfromdonetsk 09 октября 2018 | 22:30

А быдлу о смысле изменений сообщат по телевизору? Или пусть поцреоты мирно пасутся?

spbdweller 09 октября 2018 | 22:31

глубокий правовой смысл Конституции позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям
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Мне казалось, что конституция - правовая основа, фундамент государства, нечто твердое, неподвижное и неизменное, а не то, что виделось Путину на лацканах белоленточников.

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