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22:01, 09 октября 2018

Корнея Макарова, до смерти избившего блогера, приговорили к ограничению свободы, но отпустили в зале суда

Корнея Макарова, до смерти избившего блогера в Парке Горького, приговорили к ограничению свободы, но выпустили из-под стражи в зале суда. Сыну известного актера Сергея Макарова зачли срок, проведенный в СИЗО до оглашения приговора.

Корнея Макарова обвиняли в убийстве по неосторожности блогера Станислава Думкина, которое произошло в парке Горького летом прошлого года. По этой статье Замоскворецкий суд назначил молодому человеку 1 год и 11 месяцев ограничения свободы. Однако была применена новая норма, согласно которой день, проведенный в СИЗО, засчитывается за два дня ограничения свободы. Именно это позволило Макарову, находившемуся под стражей с августа прошлого года, формально отбыть наказание, передает «Интерфакс». Вместе с тем ему, по решению суда, необходимо выплатить два миллиона рублей родителям погибшего Станислава Думкина. Напомним, по версии следствия, группа молодых людей вступила в конфликт с блогером, «используя формальный повод». По данным ряда СМИ, им не понравилось, как был одет Думкин. В результате Макаров ударил блогера по голове и покинул место инцидента. Через неделю Думкин скончался, не приходя в сознание. Изначально дело было квалифицировано как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Однако позднее статья была изменена на более легкую.

Сам Корней Макаров свою вину не признал, сказав, что действовал в целях самообороны. Его защита, в свою очередь, настаивала, что смерть Думкина наступила не от удара в челюсть, а от травмы, полученной после падения на асфальт.

Комментарии

25

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compare 09 октября 2018 | 22:12

от суда "папанёк" отмазать сможет,а от Судьбы-"надломится",старичок...

pattrick 09 октября 2018 | 22:19

Корнея Макарова, до смерти избившего блогера, приговорили к ограничению свободы, но отпустили в зале суда...

И человека жизни лишили, ни за что ни про что, и свою жизнь погубили. Вспомнил "егорьевского стрелка", который из-за пустых по сути пьяных базаров, застрелил пятерых байкеров, получил пожизненное и сам помер в тюряге.

kryimzdick 09 октября 2018 | 22:26

pattrick: Сергей Макаров - загадочный актер, никто такого не знает

danko1 09 октября 2018 | 22:32

kryimzdick: Дело даже не в отце, а том, что умышленное убийство, просто потому, что так захотелось, расценивают уже как мелкое хулиганство.
Хахалевы-судьи с дипломами ветеринаров или прочим, но без чести и совести всюду. И не только в судах.

tuman13 09 октября 2018 | 22:33

kryimzdick: Так у вас на Окраине нет российского кино.

parasuk_ 09 октября 2018 | 22:37

kryimzdick: Фильмов сенцова тоже никто, кроме кучки извращенцев не смотрел, но его упорно продолжают называть режиссером :)

vlabumur 09 октября 2018 | 22:15

Это типа правосудие...

merelymy 09 октября 2018 | 22:24

vlabumur: Типа того.
И чего на футболистов набросились? Шалуны.

platonnekafrin 09 октября 2018 | 22:18

Пересидел, выходит, по закону новому... Тут либо компенсацию выплатить следует, либо разрешение выдать на новое неосторожное убийство. Второе для казны полезней.

sergei_tn 09 октября 2018 | 22:18

Его защита, в свою очередь, настаивала, что смерть Думкина наступила не от удара в челюсть, а от травмы, полученной после падения на асфальт.
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Это сильно!

1,1 год за смерть, это тоже сильно.

У нас в стране с золотой молодежью все сильно.

nf5096004 09 октября 2018 | 22:24

sergei_tn: а Сенцову 20 лет.

tuman13 09 октября 2018 | 22:35

nf5096004: Террористу вообще-то еще и мало.

beregov_net 09 октября 2018 | 22:19

За 2 миллиона можно нанять и отомстить

nick_grinevitsky 09 октября 2018 | 22:19

Ну как тут не вспомнить (в очередной раз!) повесть-притчу Джорджа Оруэлла "Скотный двор"? Все животные равны, но некоторые... детки - ровнее... Нет, я не за то, чтобы сел и надолго, а чтобы искупил трудом, многие годы ухаживая, к примеру, за умирающими в хосписе или интернате для слепых... Может и сам поймёт и других убережёт...

malanoff 09 октября 2018 | 22:20

Да , это в рашке дорогого стоит, для тех кто знает , что такое дорого.

ltvjrhfn2 09 октября 2018 | 22:28

malanoff: рашка..

ты, пёс, на какой помойке воспитывался?

benin_papa__ 09 октября 2018 | 22:40

ltvjrhfn2:
А что не так, товарищ? Рашка- она Рашка и есть. Хотя мне более по нраву название Совок.

j_partizan 09 октября 2018 | 22:21

Короче, суд простил убийство.
Стоит ли после этого удивляться росту числа преступлений?
Рано или поздно ситуация выйдет из под контроля и волну преступности будет не остановить, мало ни кому не покажется.
В целом же: от правосудия глупо ожидать правосудия

ergep 09 октября 2018 | 22:22

Бл... в Рашке-говняшке за репост невинных статей дают в 10 раз больше, чем за предумышленнное убийство.

piterjanis 09 октября 2018 | 22:25

ergep: да в миллион раз!миллион!

spbdweller 09 октября 2018 | 22:25

Цена индульгенции - 2 000 000. Слово индульгенция - производная от англ. to indulge "потворствовать, потакать".

parasuk_ 09 октября 2018 | 22:35

spbdweller: Вообще-то, латынь, но не суть. Есть исторический анекдот. Некий рыцарь спросил у епископа может ли он купить отпущение всех своих греков и плюс еще одного, который он только собирается совершить. Жадный епископ согласился. После чего рыцарь заплатил оговоренную сумму, а затем ограбил его.

ser_gey_love_roff 09 октября 2018 | 22:27

И при этом, вы лезете со своим гребанным русским миром к соседям, и удивляетесь, что вас посылают на йух, скрепнутые инфузории.

sir_sar 09 октября 2018 | 22:35

ser_gey_love_roff: Вы сам лезете в русский мир с протянутой рукой, вечные попрошайки. И обижаетесь, когда вам дают смачного пинка под зад.

slash80 09 октября 2018 | 22:37

Смерть товарищ судья наступила не из-за того что я выстрелил в голову погибшему из охотьничьего ружья . А из-за того что дробь превратила его голову в фарш .

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