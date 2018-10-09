Корнея Макарова, до смерти избившего блогера, приговорили к ограничению свободы, но отпустили в зале суда...

Корнея Макарова, до смерти избившего блогера в Парке Горького, приговорили к ограничению свободы, но выпустили из-под стражи в зале суда. Сыну известного актера Сергея Макарова зачли срок, проведенный в СИЗО до оглашения приговора.

Корнея Макарова обвиняли в убийстве по неосторожности блогера Станислава Думкина, которое произошло в парке Горького летом прошлого года. По этой статье Замоскворецкий суд назначил молодому человеку 1 год и 11 месяцев ограничения свободы. Однако была применена новая норма, согласно которой день, проведенный в СИЗО, засчитывается за два дня ограничения свободы. Именно это позволило Макарову, находившемуся под стражей с августа прошлого года, формально отбыть наказание, передает «Интерфакс». Вместе с тем ему, по решению суда, необходимо выплатить два миллиона рублей родителям погибшего Станислава Думкина. Напомним, по версии следствия, группа молодых людей вступила в конфликт с блогером, «используя формальный повод». По данным ряда СМИ, им не понравилось, как был одет Думкин. В результате Макаров ударил блогера по голове и покинул место инцидента. Через неделю Думкин скончался, не приходя в сознание. Изначально дело было квалифицировано как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Однако позднее статья была изменена на более легкую.

Сам Корней Макаров свою вину не признал, сказав, что действовал в целях самообороны. Его защита, в свою очередь, настаивала, что смерть Думкина наступила не от удара в челюсть, а от травмы, полученной после падения на асфальт.