Отставка правительства республики не удовлетворит протестующих в Ингушетии против передела границы с Чечней. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.

«Сразу скажу: отставка парламента, правительства, и главы республики. Наша цель — чтобы антинародный закон, который был принят без согласования, без уведомления, втихаря, был отменен. И чтобы причастные к этому люди причастные ответили перед законом в рамках уголовного дела, которое должно быть возбуждено по фактам подтасовок», — сказал он.

По словам М.Муцольгова, если закон отменят, оргкомитет обратится к народу с просьбой разойтись. «Мы просто обратимся к тем людям, которые нас делегировали правом быть там, в комитете, принимать какие-то решения, и мы попросим их разойтись. Мы будем до конца, пока люди не разойдутся, будем упрашивать и говорить, если так будет», — сказал он.

Правозащитник также добавил, что протестную акцию назвали в Ингушетии «революцией достоинства».

«Самый главный результат, который мы добились — это показать, что в этой республике живут небезразличные люди, и что власти не могут решать национальные вопросы без разрешения людей. Мы показали всему миру, что можно отстаивать свои права очень спокойно. Некоторые мои друзья назвали это «революцией достоинства», — сказал он.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об обмене территориями в приграничных районах. Недовольные жители Ингушетии провели несколько акций протеста в Магасе.