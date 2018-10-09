Отставка правительства республики не удовлетворит протестующих в Ингушетии — правозащитник
Отставка правительства республики не удовлетворит протестующих в Ингушетии против передела границы с Чечней. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.
«Сразу скажу: отставка парламента, правительства, и главы республики. Наша цель — чтобы антинародный закон, который был принят без согласования, без уведомления, втихаря, был отменен. И чтобы причастные к этому люди причастные ответили перед законом в рамках уголовного дела, которое должно быть возбуждено по фактам подтасовок», — сказал он.
По словам М.Муцольгова, если закон отменят, оргкомитет обратится к народу с просьбой разойтись. «Мы просто обратимся к тем людям, которые нас делегировали правом быть там, в комитете, принимать какие-то решения, и мы попросим их разойтись. Мы будем до конца, пока люди не разойдутся, будем упрашивать и говорить, если так будет», — сказал он.
Правозащитник также добавил, что протестную акцию назвали в Ингушетии «революцией достоинства».
«Самый главный результат, который мы добились — это показать, что в этой республике живут небезразличные люди, и что власти не могут решать национальные вопросы без разрешения людей. Мы показали всему миру, что можно отстаивать свои права очень спокойно. Некоторые мои друзья назвали это «революцией достоинства», — сказал он.
26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об обмене территориями в приграничных районах. Недовольные жители Ингушетии провели несколько акций протеста в Магасе.
Комментарии2
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pyco_mypucmo 09 октября 2018 | 22:13
...назвали это «революцией достоинства»...
пример украинцев заразителен. Не зря плешивый так боится.
nns33 09 октября 2018 | 22:16
Два президента между собой договорились,а мнение народа вынесли " за скобки" ,как буд-то его и нет. Люди напомнили власти,что они есть и их мнение должно учитываться.