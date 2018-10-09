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21:32, 09 октября 2018

В Рязани горит Академия ФСИН

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального центра МЧС. Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет.

Комментарии

17

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aleksandr39 09 октября 2018 | 21:38

Ополченцы начали процесс образования РНР ( Рязанская Народная Республика ) ну как в Донбассе .

mosser 09 октября 2018 | 21:52

aleksandr39: это приморские партизаны.

vikwlad 09 октября 2018 | 22:16

Академия ФСИН....???
Это что же все дебильные вертухаи-садисты эту академию заканчивали?

kir_pich_101 09 октября 2018 | 21:44

Чего-то я в шоке.
Это чтобы зэков охранять и доить, так это надо академию закончить?

platonnekafrin 09 октября 2018 | 21:45

Академия!? Так русские тюремщики по факту и диплому Академики...

gvs 09 октября 2018 | 21:46

Позитивные новости нынче редкость ))))

kunst54 09 октября 2018 | 21:50

Академики, сукины сыны... Гореть вам и не остывать.

mosser 09 октября 2018 | 21:50

Каждый час хорошие новости.

hihi2raza 09 октября 2018 | 21:53

Прекрасно, надеюсь сгорит дотла.

petrovich_spb 09 октября 2018 | 21:54

Что, "академики", исполнили наказание какому-нибудь рязанскому бизнесмену? А потом прибухнули на радостях, да уснули с сигаретой непотушенной.

malanoff 09 октября 2018 | 21:57

Эта херовина будет тлеть еще две тысячи лет. На большее мой взгляд и не глядит и не блядит.

compare 09 октября 2018 | 21:59

эх...горят "бесценные"научные труды,диссертации "ученых" тюремщиков! "нетленное наследие" для потомков-и псу под хвост! трудно будет восполнить такой "культурный" пробел!

grishakras 09 октября 2018 | 22:02

Академия? Академия , где готовят пытателей?

udarnik62 09 октября 2018 | 22:04

Окуеть ... У тюремщиков есть еще и академия ?
Чему их там учат этих академиков ?
Неужели как бутылку шампанского засунуть в задний проход ?

testmeter 09 октября 2018 | 22:05

"Академия ФСИН" ///
Звучит то как...

gelont 09 октября 2018 | 22:14

Вертухайское высшее учебное заведение полыхает . — Алло-алло, Паскаль, мутится разум!
Какой неслыханный удар!
Скажите мне всю правду разом —
Когда в конюшне был пожар?...

(комментарий скрыт)

vor_on 09 октября 2018 | 22:36

академия пыток....ну, хоть какой-то позитив

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