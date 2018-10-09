В Рязани горит Академия ФСИН
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального центра МЧС. Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального центра МЧС. Пожар возник на шестом этаже учебного корпуса. Ему присвоен третий номер сложности. Данных о пострадавших нет.
Комментарии17
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aleksandr39 09 октября 2018 | 21:38
Ополченцы начали процесс образования РНР ( Рязанская Народная Республика ) ну как в Донбассе .
mosser 09 октября 2018 | 21:52
aleksandr39: это приморские партизаны.
vikwlad 09 октября 2018 | 22:16
Академия ФСИН....???
Это что же все дебильные вертухаи-садисты эту академию заканчивали?
kir_pich_101 09 октября 2018 | 21:44
Чего-то я в шоке.
Это чтобы зэков охранять и доить, так это надо академию закончить?
platonnekafrin 09 октября 2018 | 21:45
Академия!? Так русские тюремщики по факту и диплому Академики...
gvs 09 октября 2018 | 21:46
Позитивные новости нынче редкость ))))
kunst54 09 октября 2018 | 21:50
Академики, сукины сыны... Гореть вам и не остывать.
mosser 09 октября 2018 | 21:50
Каждый час хорошие новости.
hihi2raza 09 октября 2018 | 21:53
Прекрасно, надеюсь сгорит дотла.
petrovich_spb 09 октября 2018 | 21:54
Что, "академики", исполнили наказание какому-нибудь рязанскому бизнесмену? А потом прибухнули на радостях, да уснули с сигаретой непотушенной.
malanoff 09 октября 2018 | 21:57
Эта херовина будет тлеть еще две тысячи лет. На большее мой взгляд и не глядит и не блядит.
compare 09 октября 2018 | 21:59
эх...горят "бесценные"научные труды,диссертации "ученых" тюремщиков! "нетленное наследие" для потомков-и псу под хвост! трудно будет восполнить такой "культурный" пробел!
grishakras 09 октября 2018 | 22:02
Академия? Академия , где готовят пытателей?
udarnik62 09 октября 2018 | 22:04
Окуеть ... У тюремщиков есть еще и академия ?
Чему их там учат этих академиков ?
Неужели как бутылку шампанского засунуть в задний проход ?
testmeter 09 октября 2018 | 22:05
"Академия ФСИН" ///
Звучит то как...
gelont 09 октября 2018 | 22:14
Вертухайское высшее учебное заведение полыхает . — Алло-алло, Паскаль, мутится разум!
Какой неслыханный удар!
Скажите мне всю правду разом —
Когда в конюшне был пожар?...
vor_on 09 октября 2018 | 22:36
академия пыток....ну, хоть какой-то позитив