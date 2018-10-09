Их обвиняют в неправильном совместном пении библейских гимнов и в изучении неправильной редакции Библии, которая «входит Федеральный список экстремистских материалов».

Кроме того, как заявляет СКР, во время обысков, помимо «экстремистской» литературы и электронных носителей информации, изъяты также две гранаты и мина.

Между тем, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Иван Беленко в комментарии порталу «7×7» отметил, что «свидетели Иеговы не берут в руки оружие по соображениям совести». По мнению Беленко, упоминание о якобы изъятом оружии может свидетельствовать о подлоге.

Слушания о мере пресечения пройдут завтра. Имена задержанных не называются, сообщается только, что им от 25 до 65 лет.