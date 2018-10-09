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21:31, 09 октября 2018

В Кирове по делу об экстремизме задержаны пятеро свидетелей Иеговы, — сообщает региональный главк СКР

Их обвиняют в неправильном совместном пении библейских гимнов и в изучении неправильной редакции Библии, которая «входит Федеральный список экстремистских материалов».

Кроме того, как заявляет СКР, во время обысков, помимо «экстремистской» литературы и электронных носителей информации, изъяты также две гранаты и мина.

Между тем, представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Иван Беленко в комментарии порталу «7×7» отметил, что «свидетели Иеговы не берут в руки оружие по соображениям совести». По мнению Беленко, упоминание о якобы изъятом оружии может свидетельствовать о подлоге.

Слушания о мере пресечения пройдут завтра. Имена задержанных не называются, сообщается только, что им от 25 до 65 лет.

Комментарии

31

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polikarpich 09 октября 2018 | 21:40

Они уже совсем туфту гонят. Полностью опарафинились "карательные органы"!
Какие у Свидетелей Иеговы мины и гранаты?
"Неправильное пение"... "Неправильная редакция Библии...". Они хоть в курсе, что переводов Библии сейчас существует множество, даже и на русском с десяток - полтора наберётся?

tuman13 09 октября 2018 | 21:43

polikarpich: ""СИ"" - вообще то запрещеная организация.

ykpodupa 09 октября 2018 | 21:46

tuman13: Идёт пожилая Свидетельница Иеговы с кипой журналов. На перекрестке визг тормозов, журнальчики разлетаются в разные стороны. Бабулю переезжает 600-й мерс. Сзади в мерс влетают Порше, Кадилак, Феррари и Бентли Ламборгини.

Прохожий:

- Видать божий человек был. Так красиво ушла

novyrusich 09 октября 2018 | 22:10


ykpodupa: да, дупа, надо же ыть таким и дебилами чтобы придумать обвинение :
неправильное совместное пение библейских гимнов и в изучение неправильной редакции Библии.
Тупые твари эти следователи, как они определили правильно поют иблейские гимны или нет?
Они кто , религиоведы ?

alger 09 октября 2018 | 22:34

novyrusich: они п....... певчие,типа

trans 09 октября 2018 | 21:48

tuman13: Да, Путин запретил в угоду РПЦ, других причин для запрета нет.

tuman13 09 октября 2018 | 22:17

trans: Путин? Может и "Титаник" тоже Путин?
Вообще-то противостояние СИ хорошая тренировка - после этого никакая реклама не страшна.

polikarpich 09 октября 2018 | 22:30

tuman13: Не Путин? А кто? С чьей подачи, это понятно. Но вот кто мог запретить?

polikarpich 09 октября 2018 | 21:48

tuman13: А она всё равно действует. Ликвидирован только филиал, официальный руководящий орган.
А самим верующим никто не запрещает встречаться, читать Библию, литературу и петь песни.
Кроме того, оружие-то зачем побрасывать?

danko1 09 октября 2018 | 22:04

polikarpich: Маразм все границы перешел. Сталинский уже догнал и перегнал.
Кому какое дело в какой редакции библию читают, если по Конституции все религии равные права имеют?
Да и оружие смешно пацифистам подкидывать.

nepeanois 09 октября 2018 | 22:12

polikarpich: как это "никто не запрещает"? вот пятеро встретились, теперь им придется объяснить где они умудрились раздобыть гранаты и мины

polikarpich 09 октября 2018 | 22:17

nepeanois: Да уж! И как после такой явной залепухи в чём-то можно верить нашим "правоохренителям"?

novyrusich 09 октября 2018 | 22:14

tuman13: Послушаем кмак ты взвоешь, когда РПЦ св Уараине запретят и попов рипцелшных сажать начнут.

Ты заорешь : За что?
А тебе ответят?: запрещенная организация.
И что ты выть будешь?

trans 09 октября 2018 | 21:45

Не трудно догадаться откуда там взялись гранаты и мина. В следующий раз наверняка наркотики у них найдут, к бабке не ходи. Путинским вертухаям сфабриковать уголовное дело раз плюнуть.

nepeanois 09 октября 2018 | 22:15

trans: с наркотиками сейчас сложно стало. канал поставки через через мид накрылся же!

pontifig 09 октября 2018 | 21:51

и эти черти имеют что-то против украинской автокефалии ?

compare 09 октября 2018 | 21:53

вот это да! нашли "экстремалов"!! это что,показательное "пробивание" сто шестьдесят второго дна?

vinokur 09 октября 2018 | 21:55

Их обвиняют в неправильном совместном пении библейских гимнов и в изучении неправильной редакции Библии, которая «входит Федеральный список экстремистских материалов».
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Нет предела идиотизму. Никогда Россия не достигнет дна, раньше развалится.

ura_123 09 октября 2018 | 21:59

Неправильная редакция библии!!!! А кто редактор,святой Лука или Пётр???

polikarpich 09 октября 2018 | 22:06

ura_123: Они её хоть читали, примерно представляют себе содержание? В любом переводе и издании одно и то же, те же главы, те же книги, только другими словами.
Есть, конечно, и нюансы. Но это всё касается чисто вероучения, понятно только тем, кто в теме и никакого касательства к "экстремизму" не имеет.

tuman13 09 октября 2018 | 22:24

polikarpich: ""В любом переводе и издании одно и то же, те же главы, те же книги, только другими словами. ""
Поликарпыч, тебе как пожелать: Попутного ветра, или И ветер вам в корму? Разницу чуешь?

polikarpich 09 октября 2018 | 22:26

tuman13: Недопонял я что-то... Зачем мне чего-то желать?

drgonish 09 октября 2018 | 22:32

polikarpich:

Овощ должен что-то желать. Ну, что бы его полили раз в месяц.... Нет?

polikarpich 09 октября 2018 | 22:38

drgonish: Я фрукт.

drgonish 09 октября 2018 | 22:09

ura_123:
[
ura_123
[Неправильная редакция библии!!!! А кто редактор..... ?]

Лео Таксиль?

alger 09 октября 2018 | 22:40

ura_123: блин, неужели он и библию успел отредактивать, гребец ваш?

(комментарий скрыт)

gelont 09 октября 2018 | 22:05

А еще они неправильно Скрипалей траванули , сбили наш ИЛ в Сирии , проводили хим . атаки и диктовали " закон яровой " . И по последним данным , заставили путина протолкнуть " пенсионную реформу " . Все беды в постсоветской россии от свидетелей иеговы .

(комментарий скрыт)

timber_head 09 октября 2018 | 22:15

Совсем уже охренели. Может уже "Святую Инквизицию" воссоздадим, чтоб следила за соблюдением православных канонов и сжигала еретиков на кострах? СКР вообще в курсе, что у нас свобода вероисповедания? Я уж молчу что обвинять в экстремизме тех, чье учение "содержит полный запрет на участие в боевых действиях, вне зависимости от того, носит ли война агрессивный или оборонительный характер"... Ну да в Третьем Рейхе их запрещали и отправляли в концлагеря, вот и наши взяли на вооружение ту же практику..

delovoy_podolsk 09 октября 2018 | 22:19

Не возможно к этому сообщению относиться серьёзно, поскольку это просто запредельная ахинея. Если это всерьёз происходит в России, то и раньше-то эта территория была скопищем быдла, садистов, ворья и кретинов у власти, сейчас сюреализм достиг всего спектра, проникнув в СМИ, где уже сами редактора попали в эту категорию людей, обсуживая интересы вышеназванных типажей. Поглупели люди окончательно. Неужели трудно сообразить, что задержали за мину и гранату, а те кого задержали сами назвались Свидетелями Иеговыми, у человека не написано на лбу - "свидетель" он или нет, а реальные списки организации иеговистов фсбшникам не доступны, да они им и не нужны. ФСБэшники с некоторых пор придумывают их сами, вписывая туда, кого им надо. Скоро половина уголовников и террористов туда впишут, которых сами же и спровоцируют, и сфабрикуют под них дела. Рашка находится под управлением банды провокаторов. Этими провокаторами наводнено в Рашке всё.Библия не та? Пели не так? Не на ту мелодию, что ли?

oneoretwo 09 октября 2018 | 22:32

Их обвиняют в неправильном совместном пении библейских гимнов и в изучении неправильной редакции Библии...
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...эточто же, ворье и придурки из банды чешскага шпиёна знают как правильно "петь" и "изучать"? не надо только потом обижаться, что вас разными плохими словами называют, ичсх - очень даже заслуженно... про Закон - вам бесполезно, вы не знаете что это такое, но у вас под носом бегает банда гундяя пыльного без лицензии на вид деятельности...

russianfromdonetsk 09 октября 2018 | 22:38

Вот чисто РПА времен начала оккупации Донецка. Православно-фашистский халифат.

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