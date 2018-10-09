Один из обвиняемых по делу «Нового величия» Вячеслав Крюков попал в больницу СИЗО «Матросская тишина»
Один из обвиняемых по делу «Нового величия» Вячеслав Крюков попал в больницу СИЗО «Матросская тишина», — об этом написал в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.
По словам правозащитника, объявившего в СИЗО голодовку Крюкова перевели в госпиталь еще 5 октября, но не сообщили об этом ни адвокату, ни его родным обвиняемого. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии.
По прибытии в больницу вес Крюкова составлял 50 килограммов, рассказал Еникеев. Врачи сделали ему УЗИ и зафиксировали изменения всех внутренних органов, кроме селезенки. Пациенту дважды в день делают поддерживающие капельницы. Крюков отказывается прекратить голодовку, отмечает Еникеев.
Вячеслав Крюков и другой обвиняемый по этому делу Руслан Костыленков объявили голодовку 11 сентября. Они требуют перевести их из СИЗО под домашний арест.
Напомним, по делу о создании экстремистского сообщества «Новое величие» были задержаны 10 человек. Следователи считают, что они собирались свергнуть конституционный строй. Сами обвиняемые настаивают на том, что стали жертвами подстрекателей, внедренных спецслужбами.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
alex_melnikov Алексей Мельников 09 октября 2018 | 21:43
Путинские негодяи.
tuman13 09 октября 2018 | 22:06
alex_melnikov: А что так? Голодовка - это личное дело каждого. Англицкий суд это установил.
nns33 09 октября 2018 | 21:55
Кто-то верит,что 10 человек могут свергнуть конституционный строй страны? Фантастика.! А взрослые люди,образованные,следователи такое допускают. Неужели сами в это верят?