СК начал проверку по итогам голосования парламента Ингушетии о передаче земель Чечне
СК начал проверку по итогам голосования парламента Ингушетии о передаче земель Чечне, — сообщает портал Магас.ру. Тем временем в Ингушетии продолжается бессрочный протест.
Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.
Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.
Комментарии6
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sensei54 09 октября 2018 | 21:31
Неверно.
Сначала закончил, и только потом начал.
malanoff 09 октября 2018 | 21:36
СК РФ конечно займет позицию ингушского народа . Предлагаю ставку 1 за чеченский народ 1000000 за ингушский народ
cromwel 09 октября 2018 | 21:39
Ну всё правильно, решили подстраховаться. Начать долгую проверку. Если что, ну в случае шухера, то можно объявить что сделка незаконна и откатить обратно. . А если шуметь не будут долго то всё и так все проскочит
vikwlad 09 октября 2018 | 21:44
cromwel:
Скорее всего будут выявлять "экстремистов", которые голосовали против передачи ингушской территории Кадырову.
zurrog_ 09 октября 2018 | 22:17
cromwel: Свалить всё на Обаму или происки "хунты" - и всё шито корыто.
tprfrund001 09 октября 2018 | 22:20
1. Бессрочный протест - с целью смещения Евкурова, который, видать, там кое-что кое-кому примещил.
2. Происходит обмен землями, не имеющими сельскохозяйственного значения.
3. Территория Ингушетии увеличится на восемь тысяч гектаров.
4. Ингушетия получит четырнадцать нефтяных скважин из девятнадцати, находящихся на обмениваемых территориях.