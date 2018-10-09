Сервис «Яндекс.Дзен» ограничил выдачу материалов «МБХ медиа», заблокированного Роскомнадзором, сообщается на сайте издания со ссылкой на письмо представителя компании, поступившее в редакцию. Об этом сообщает «Медиазона».

В сервисе объяснили, что такое решение приняли из-за материалов, где есть «детальные описания происшествий». В «МБХ медиа» говорят, что речь идет о текстах про пытки в колониях, гибель военнослужащих на учениях и издевательства над животными.

«Яндекс.Дзен» предложил редакции издания убрать эти материалы с сайта или отредактировать их, а также добавить три новых публикации. Тогда ограничения снимут.

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло считает, что сервис принял такие меры под давлением, сразу после блокировки сайта.