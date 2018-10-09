«Яндекс.Дзен» ограничил выдачу материалов «МБХ медиа»
Сервис «Яндекс.Дзен» ограничил выдачу материалов «МБХ медиа», заблокированного Роскомнадзором, сообщается на сайте издания со ссылкой на письмо представителя компании, поступившее в редакцию. Об этом сообщает «Медиазона».
В сервисе объяснили, что такое решение приняли из-за материалов, где есть «детальные описания происшествий». В «МБХ медиа» говорят, что речь идет о текстах про пытки в колониях, гибель военнослужащих на учениях и издевательства над животными.
«Яндекс.Дзен» предложил редакции издания убрать эти материалы с сайта или отредактировать их, а также добавить три новых публикации. Тогда ограничения снимут.
Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло считает, что сервис принял такие меры под давлением, сразу после блокировки сайта.
Комментарии5
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ura_123 09 октября 2018 | 21:14
Дзен... пустодзен))))
grishakras 09 октября 2018 | 21:23
Яндекс скурвился уже давно и стремительно теряет свою аудиторию. Все закономерно.
drgonish 09 октября 2018 | 22:04
Выдачу? А запросы-то на "золотой дождь" есть?
tuman13 09 октября 2018 | 22:11
Слишком много, мягко сказать, недостоверной и заказной информации. Да и подача информации идет как-то хитровывернутая.
fresh_breeze 09 октября 2018 | 22:13
"и издевательства над животными..."
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Сенцов?
Верзилов?