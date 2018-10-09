Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила ирландского бойца Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц. Как отмечает пресс-служба комиссии, спортсмен не сможет участвовать в боях по медицинским показаниям.
Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора, а после боя секундант Нурмагомедова и его двоюродный брат подрались с ирландским бойцом. По окончании турнира глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.
Комментарии6
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ramun 09 октября 2018 | 21:28
Вряд ли этот за месяц очухается,больничный надо будет продлить наверное.
А того,другого,надо к бабуинам отправить в стаю.Может вожаком станет.Как раз тот уровень.
aleksandr39 09 октября 2018 | 21:40
Хабиба дисквалифицировать пожизненно ,его поступок типичный для члена ОПГ "днр -лугандон " .
spbdweller 09 октября 2018 | 22:00
aleksandr39: Он вообще-то из другого региона, но по сути все верно.
minerr 09 октября 2018 | 22:05
spbdweller: Да наверное из того же региона, что и ирландец Макгрегор, кидающий тележки в окна автобуса и плюющий в соперника на взвешивании.
spbdweller 09 октября 2018 | 22:19
minerr: А чего бы Вы хотели от друга Путина?
sparky 09 октября 2018 | 21:54
Сейчас шум начнется про русофобию от Кремля до самых до окраин.