Атлетическая комиссия штата Невада отстранила Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила ирландского бойца Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц. Как отмечает пресс-служба комиссии, спортсмен не сможет участвовать в боях по медицинским показаниям.

Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора, а после боя секундант Нурмагомедова и его двоюродный брат подрались с ирландским бойцом. По окончании турнира глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.