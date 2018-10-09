Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут допрошены завтра
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник команды «Краснодар» Павел Мамаев будут допрошены завтра, — сообщает Gazeta.ru. Сегодня в разные полицейские отделения прибыли все участники инцидента в сопровождении адвокатов. Между тем, футболисты получили отсрочку. В правоохранительных органах считают, что это может осложнить поиск следов алкоголя в крови Кокорина и Мамаева.
Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.
Комментарии21
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sandro_007 09 октября 2018 | 21:09
Гнать в шею. Позорят российский футбол.
ts 09 октября 2018 | 21:58
sandro_007: Делается всё, чтобы отмазать негодяев...
gordy 09 октября 2018 | 21:59
Закон одинаков для всех?
kottigr1 09 октября 2018 | 21:10
За сорванный погон, сразу бросают в кутузку.. А тут такой пустяк.. Подумаешь отбуцкали двоих до больничной койки.. Дело то житейское !
vikwlad 09 октября 2018 | 22:07
"В правоохранительных органах считают, что это может осложнить поиск следов алкоголя в крови Кокорина и Мамаева."
А то, что эти бандиты были пьяны, отягчает их вину или наоборот?
provincial49 09 октября 2018 | 21:10
Скоты
alexis_l 09 октября 2018 | 21:20
Ждут, пока вещества выветрятся?
udarnik62 09 октября 2018 | 21:20
Пидарасам место в тюрьме. Желательно вместе в общей камере на 50 человек.
Их там научат Родину любить.
belovnikita 09 октября 2018 | 21:48
udarnik62: и в их ворота назабивают полную сетку))
kryimzdick 09 октября 2018 | 22:01
belovnikita: погоняют мячики)))
grashupfer 09 октября 2018 | 22:03
udarnik62: А расписному "Королю зоны" Мамаеву там помимо всего прочего предстоит представить коллегам подробный отчёт об изображениях на своём теле)
mikluho_m 09 октября 2018 | 21:43
Дебильная игра для дебилов.
Что фанаты, что игроки - конченные дебилы.
Футболизм - социально опасное заболевание!
victoro 09 октября 2018 | 21:44
"Единную Россию" не ругают, Путина боготворят - пожурят и отпустят. Ничего не будет.
malanoff 09 октября 2018 | 21:45
Я не понял. Меня бы уже допросили вчера. Хватит плодить неприкасаемых путиноидов.
j_partizan 09 октября 2018 | 21:48
Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут допрошены завтра
_____________
Завтра вы увидите
То, что никогда не видели,
Это будет завтра, завтра.
philanthrop 09 октября 2018 | 21:51
При чем тут алкоголь? Они чуть не убили человека. Впятером на одного.
mosser 09 октября 2018 | 22:19
philanthrop: вот такое путинское правосудие, мрази все!
belovnikita 09 октября 2018 | 21:56
Да пусть уж полицаи билеты за границу этим преступникам купят, чтоб они избежали наказания, чего уж мелочиться то!
kryimzdick 09 октября 2018 | 22:00
Практиковали петрово-бошировщину когда это не было мейнстримом, кстати
mosser 09 октября 2018 | 22:17
Людей калечат, а допрашивать видители завтра будут. Пойду ка я тоже покалечу кого-нибудь. Гыыы
zurrog_ 09 октября 2018 | 22:23
А до завтра могли бы ублюдков и в камере подержать, в "качестве исключения потенциального ухода от ответственности".