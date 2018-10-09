Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут допрошены завтра

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник команды «Краснодар» Павел Мамаев будут допрошены завтра, — сообщает Gazeta.ru. Сегодня в разные полицейские отделения прибыли все участники инцидента в сопровождении адвокатов. Между тем, футболисты получили отсрочку. В правоохранительных органах считают, что это может осложнить поиск следов алкоголя в крови Кокорина и Мамаева.

Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.