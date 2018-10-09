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21:01, 09 октября 2018

В Госдуме опровергают информацию газеты «Сан» об отправке в Восточную Ливию российских спецназовцев

В Госдуме, а также в российском посольстве в Лондоне отрицают правдивость публикации в газете «Сан», в которой говорится о намерении России «превратить Ливию в новую Сирию». Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил РИА, что российских военнослужащих на территории Ливии нет. В посольстве, в свою очередь, сказали, что российская сторона никогда не планировала военного вмешательства в дела Ливии и придерживается резолюции СБ ООН, установившей эмбарго на поставки оружия на ливийскую территорию.

Между тем, газета «Сан» со ссылкой на источники в британском правительстве пишет, что Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков спецназовцев и сотрудников ГУ Генштаба, организовала две военные базы, а также поставляет в эту страны тяжелые вооружения.

Комментарии

29

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sensei54 09 октября 2018 | 21:06

для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
…………………………………………………………………………………………………
Амина тоже вроде как поддерживали. Сначала траванули, но неудачно. Пришлось «поддерживать» с шумом.

kottigr1 09 октября 2018 | 21:08

sensei54:
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.

merelymy 09 октября 2018 | 21:11

Официальное подтверждение получено.

danko1 09 октября 2018 | 21:25

merelymy: "Их там нет" - уже не смешно звучит, а позорно, после многочисленных разоблачений вранья Путина, Лаврова и прочих.

vikwlad 09 октября 2018 | 21:59

"В Госдуме опровергают информацию..."
Откуда эти шестёрки из Госдумы знают, что Путин в Ливию не направлял спецназовцев. Он что с ними всегда советуется, когда замышляет какую-то преступную операцию в другом государстве?

rabin_tagor 09 октября 2018 | 21:29

merelymy: да, не, не получено, они там в Думе:
1. ничего не знают
2. ничем не интересуются

им сказали сказать, они и сказали

b52artur 09 октября 2018 | 21:08

А от куда Дума знает где щас и что делают диверсионные группы армии?

zibex 09 октября 2018 | 21:09

Нас там нет. Девиз Минобороны РФ

kryimzdick 09 октября 2018 | 21:12

какого-то мелкого аракана из госдуры послали отбрехиваться

sokal123 09 октября 2018 | 21:18

kryimzdick: Нормально повоюем -народ доволен будет и рейтинг у пахана подрастет. Россияне любят воевать , ничего другого не умеют.

ivar1964 09 октября 2018 | 21:20

sokal123: Так и воевать не то, чтобы очень. Всегда числом. Никакого уменья.

kottigr1 09 октября 2018 | 21:22

ivar1964: А с числом нынче всё не хорошо.. Бабы из Средней Азии с новыми россиянцами за Путным не поспевают..

stopkran1969 09 октября 2018 | 22:30

kottigr1: а чего потом, когда люлей получат и приползут обратно? Работы нет, да и не обучены они работать

grishakras 09 октября 2018 | 21:16

Госдумовцам пора думать себе. А то скоро о них уже никто не позаботиться. Пора валить на запасные аэродромы. А то ведь отберут непосильно нажитые миллионы.

zen_fire 09 октября 2018 | 21:18

ихтамнеты 2

ltric 09 октября 2018 | 21:20

Та что ж это такое, там местные шахтеры и трактористы гульнули, а обвиняют опять нас !

drgonish 09 октября 2018 | 21:22

{В Госдуме опровергают информацию]

Ну, значит точно атпраляяяэ.

ramun 09 октября 2018 | 21:22

Нынче кто же сомневается в правдивости заявлений госдум и российских посольств?
Нет,значит нет.

(комментарий скрыт)

posta2006 09 октября 2018 | 21:27

Опять их там нет?

gelont 09 октября 2018 | 21:27

Почему - то газете " САН " верю больше , чем всем высоким чинам , вместе взятым . Помню , гитлер тоже всегда соблюдал и придерживался . Даже воюя с британской армией во Франции в 1940 , называл свой акт агрессии " попыткой склонить к миру " . Кстати , у гитлера тоже все вокруг были виновны в агрессии Германии - и Чехия и Польша и далее везде .

mamiluk 09 октября 2018 | 21:29

В Госдуме опровергают информацию ...
___________________
Решились таки...теперь уже три театра военных действий:Украина,Сирия,Ливия...ждём новых очагов...побольше бензина в костёр войны....смотришь и цена на нефть подымется....Вот оно нао-хау российской экономики-война,как средство производства...как говорил Шендерович-"экономику будут подымать те, кому больше вложили"...а это армия, полиция и нацгвардия...

polikarpich 09 октября 2018 | 21:34

mamiluk: Всё по пословице. "Кому война, а Путину - мать родна."

lager23 09 октября 2018 | 21:31

если през думает что шпионы МО это гомики, то посольство и дума тем более не в кусе дел

cromwel 09 октября 2018 | 21:35

конечно в госдуме отрицают. Конечно никто никого никуда не посылал. Они сами заехали Военторг и рванули в Ливию. Они всегда в отпусках ездят развлекаться.

romaschka57 09 октября 2018 | 21:44

да в отпуске они, а оружие - из местного военторга

benin_papa__ 09 октября 2018 | 21:44

Нах, нех и пох.
Пусть хоть всех своих гиви-моторолл отправят в Ливию, Сирию, Сомали, ЦРА, Анголу и далее везде.
Перманентно кипящим "разумом возмущенным" там самое место.

gригорьич 09 октября 2018 | 21:59

Отпускник - المستجم
Военторг - مخزن البضائع العسكرية
Их там нет - ليسوا هناك

compare 09 октября 2018 | 22:06

значит-все так и есть."отвергают"-как лакмус,безошибочно..

mosser 09 октября 2018 | 22:15

Ура товарищи, вперед!

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