В Госдуме опровергают информацию газеты «Сан» об отправке в Восточную Ливию российских спецназовцев
В Госдуме, а также в российском посольстве в Лондоне отрицают правдивость публикации в газете «Сан», в которой говорится о намерении России «превратить Ливию в новую Сирию». Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил РИА, что российских военнослужащих на территории Ливии нет. В посольстве, в свою очередь, сказали, что российская сторона никогда не планировала военного вмешательства в дела Ливии и придерживается резолюции СБ ООН, установившей эмбарго на поставки оружия на ливийскую территорию.
Между тем, газета «Сан» со ссылкой на источники в британском правительстве пишет, что Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков спецназовцев и сотрудников ГУ Генштаба, организовала две военные базы, а также поставляет в эту страны тяжелые вооружения.
Комментарии29
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sensei54 09 октября 2018 | 21:06
для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара.
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Амина тоже вроде как поддерживали. Сначала траванули, но неудачно. Пришлось «поддерживать» с шумом.
kottigr1 09 октября 2018 | 21:08
sensei54:
Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы ...© ВВП.
merelymy 09 октября 2018 | 21:11
Официальное подтверждение получено.
danko1 09 октября 2018 | 21:25
merelymy: "Их там нет" - уже не смешно звучит, а позорно, после многочисленных разоблачений вранья Путина, Лаврова и прочих.
vikwlad 09 октября 2018 | 21:59
"В Госдуме опровергают информацию..."
Откуда эти шестёрки из Госдумы знают, что Путин в Ливию не направлял спецназовцев. Он что с ними всегда советуется, когда замышляет какую-то преступную операцию в другом государстве?
rabin_tagor 09 октября 2018 | 21:29
merelymy: да, не, не получено, они там в Думе:
1. ничего не знают
2. ничем не интересуются
им сказали сказать, они и сказали
b52artur 09 октября 2018 | 21:08
А от куда Дума знает где щас и что делают диверсионные группы армии?
zibex 09 октября 2018 | 21:09
Нас там нет. Девиз Минобороны РФ
kryimzdick 09 октября 2018 | 21:12
какого-то мелкого аракана из госдуры послали отбрехиваться
sokal123 09 октября 2018 | 21:18
kryimzdick: Нормально повоюем -народ доволен будет и рейтинг у пахана подрастет. Россияне любят воевать , ничего другого не умеют.
ivar1964 09 октября 2018 | 21:20
sokal123: Так и воевать не то, чтобы очень. Всегда числом. Никакого уменья.
kottigr1 09 октября 2018 | 21:22
ivar1964: А с числом нынче всё не хорошо.. Бабы из Средней Азии с новыми россиянцами за Путным не поспевают..
stopkran1969 09 октября 2018 | 22:30
kottigr1: а чего потом, когда люлей получат и приползут обратно? Работы нет, да и не обучены они работать
grishakras 09 октября 2018 | 21:16
Госдумовцам пора думать себе. А то скоро о них уже никто не позаботиться. Пора валить на запасные аэродромы. А то ведь отберут непосильно нажитые миллионы.
zen_fire 09 октября 2018 | 21:18
ихтамнеты 2
ltric 09 октября 2018 | 21:20
Та что ж это такое, там местные шахтеры и трактористы гульнули, а обвиняют опять нас !
drgonish 09 октября 2018 | 21:22
{В Госдуме опровергают информацию]
Ну, значит точно атпраляяяэ.
ramun 09 октября 2018 | 21:22
Нынче кто же сомневается в правдивости заявлений госдум и российских посольств?
Нет,значит нет.
posta2006 09 октября 2018 | 21:27
Опять их там нет?
gelont 09 октября 2018 | 21:27
Почему - то газете " САН " верю больше , чем всем высоким чинам , вместе взятым . Помню , гитлер тоже всегда соблюдал и придерживался . Даже воюя с британской армией во Франции в 1940 , называл свой акт агрессии " попыткой склонить к миру " . Кстати , у гитлера тоже все вокруг были виновны в агрессии Германии - и Чехия и Польша и далее везде .
mamiluk 09 октября 2018 | 21:29
В Госдуме опровергают информацию ...
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Решились таки...теперь уже три театра военных действий:Украина,Сирия,Ливия...ждём новых очагов...побольше бензина в костёр войны....смотришь и цена на нефть подымется....Вот оно нао-хау российской экономики-война,как средство производства...как говорил Шендерович-"экономику будут подымать те, кому больше вложили"...а это армия, полиция и нацгвардия...
polikarpich 09 октября 2018 | 21:34
mamiluk: Всё по пословице. "Кому война, а Путину - мать родна."
lager23 09 октября 2018 | 21:31
если през думает что шпионы МО это гомики, то посольство и дума тем более не в кусе дел
cromwel 09 октября 2018 | 21:35
конечно в госдуме отрицают. Конечно никто никого никуда не посылал. Они сами заехали Военторг и рванули в Ливию. Они всегда в отпусках ездят развлекаться.
romaschka57 09 октября 2018 | 21:44
да в отпуске они, а оружие - из местного военторга
benin_papa__ 09 октября 2018 | 21:44
Нах, нех и пох.
Пусть хоть всех своих гиви-моторолл отправят в Ливию, Сирию, Сомали, ЦРА, Анголу и далее везде.
Перманентно кипящим "разумом возмущенным" там самое место.
gригорьич 09 октября 2018 | 21:59
Отпускник - المستجم
Военторг - مخزن البضائع العسكرية
Их там нет - ليسوا هناك
compare 09 октября 2018 | 22:06
значит-все так и есть."отвергают"-как лакмус,безошибочно..
mosser 09 октября 2018 | 22:15
Ура товарищи, вперед!