Касьянов: Санкции против России с каждым месяцем будут лишь увеличиваться

Санкции против России с каждым месяцем будут лишь увеличиваться. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший председатель правительства, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов.

«Я думаю, что санкции будут только увеличиваться. Каждый месяц будут какие-то новые факты давления – сегодня одни ГРУшники, завтра другие – которые вызовут новые волны санкций», — сказал он.

М.Касьянов также добавил, что экономика России не может приспособиться к такому режиму.

«Российской экономике не приспособиться к санкциям, так как все время появляется что-то новое. Все, что она может, это приспособиться к ожиданиям», — считает политик.