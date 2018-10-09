Касьянов: Санкции против России с каждым месяцем будут лишь увеличиваться
Санкции против России с каждым месяцем будут лишь увеличиваться. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший председатель правительства, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов.
«Я думаю, что санкции будут только увеличиваться. Каждый месяц будут какие-то новые факты давления – сегодня одни ГРУшники, завтра другие – которые вызовут новые волны санкций», — сказал он.
М.Касьянов также добавил, что экономика России не может приспособиться к такому режиму.
«Российской экономике не приспособиться к санкциям, так как все время появляется что-то новое. Все, что она может, это приспособиться к ожиданиям», — считает политик.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vsokolov 09 октября 2018 | 21:10
Америку открыл. Очевидно уже сейчас надо думать, как минимизировать потери от САМЫХ жестких санкций. Таких, которые были против Ирана.
sadda 09 октября 2018 | 21:10
А как может приспособиться экономика если она в заднице?!