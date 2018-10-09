Касьянов: Сейчас не время для повышения пенсионного возраста

Бывший председатель правительства, лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов считает реформу по повышению пенсионного возраста несвоевременной мерой. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас не то время, чтобы повышать пенсионный возраст. Его надо повышать, когда продолжительность жизни увеличится. Сейчас этого, естественно, не происходит, так как доходы населения падают», — сказал он.

По данным М.Касьянова, основная статья планирования государственного бюджета на ближайшие три года – это накопление резервов.

«Бюджет, внесенный сейчас в Госдуму, сделан с профицитом. Там нет роста никаких расходов, ни на образование, ни на здравоохранение, ни на, так называемый, человеческий капитал. Что планируется, так это увеличить средства, поступающие в Фонд национального благосостояния, в 4 раза. То есть все деньги от экспорта нефти и газа идут в «кубышку», чтоб можно было затушить любой пожар. Это никак не развивает страну», — заключил он.

Ранее политик предложил альтернативную систему борьбы с возникающим пенсионным кризисом.