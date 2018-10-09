Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии
Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии «За свободу мысли». Об этом сообщает Deutsche Welle. Кандидатуру Сенцова выдвинула самая крупная фракция Европарламента – Европейская народная партия.
На награду также претендует марокканский правозащитник Насар Зефзафи и гуманитарные организации, спасающие беженцев в Средиземном море.
Сахаровская премия присуждается с 1988-го года людям и организациям, которые борются за демократию и права человека.
Комментарии3
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abu_vgrobu 09 октября 2018 | 20:35
Да вы его хоть с ног до головы увешайте своими "премиями", а террористом он быть от этого не перестанет и всё одно будет сидеть. До конца назначенного ему срока.
mbh_vor__n1 09 октября 2018 | 20:43
Дык "голодовка по-бандеровски" не достигла целей, акромя ожирения... Так за что же теперь то награждать?
Террорист должен тихо и без претензий сидеть в тюрьме... и ровно столько, сколько положено.
nina51 09 октября 2018 | 21:12
mbh_vor__n1: ну а как же ))) Еще ему мармеладовую, зефировую и медовую )))