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20:31, 09 октября 2018

Дмитрий Песков призвал абстрагироваться от эмоций в ситуации с футболистами Кокориным и Мамаевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал абстрагироваться от эмоций в ситуации с футболистами Кокориным и Мамаевым. По его словам, в Кремле, безусловно, обратили внимание на драку в московском кафе. «Сами видели достаточно неприятные кадры, которые были опубликованы», — сказал Песков. По его мнению, правоохранительные органы смогут оперативно разобраться и выяснить все обстоятельства драки, так как свидетелей много. «Здесь нужно абстрагироваться от того, кто футболист, а кто не футболист», — добавил Песков.

Между тем защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение. Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.

Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Комментарии

17

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gordy 09 октября 2018 | 20:35

"Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал абстрагироваться от эмоций в ситуации с футболистами Кокориным и Мамаевым."

Пусть Песков своего шефа научит абстрагироваться от эмоций?

semia 09 октября 2018 | 20:40

Уровень современного Кремля -хулиганство в Кафе. В США спортсмены чего только не делают . Все эти вопросы решает местный шериф и судья.
А у нас такое дерьмовое дело будут решать с оглядкой на путина.

semia 09 октября 2018 | 20:45

И вообще Где был Золотов. Почему лично не усмерил?

malanoff 09 октября 2018 | 21:03

semia: Ну точно Вова представит футболистов , как туристов. Песков уже начал отрабатывать пожелания шефа. А если футболисты вышли от стриптизерш , то тут вообще всё понятно , эти шпионки работают лучше проституток Мишиных и его товарищ из ГРУ..

djuga 09 октября 2018 | 21:08

gordy: Пусть Песков своего шефа научит абстрагироваться от эмоций
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Это ладно, это пустяшное дело - разберутся без ВВП. Но меня удивило другое: ингушско-чеченский конфликт ВВП и Кремль не волнуют - ну не слышали они о нем, а на пьяный дебош двух аморальных типов "безусловно обратили внимание".
Превратили страну в Зазеркалье какое-то.

abu_vgrobu 09 октября 2018 | 20:38

Раз это крупный федеральный чиновник, то надеюсь уж он сможет добиться, чтобы этих yпыpeй закрыли на реальный срок. Пора уже прекращать в нашей стране разводить касты неприкасаемых, все должны отвечать по закону одинаково.

dennik 09 октября 2018 | 20:40

За то ребята такие эмоциональные, энергию некуда девать. Получше бы пинали пузатого, за те деньги которые им отваливают ни за что ...

sergilio 09 октября 2018 | 20:48

Если абстрагироваться от того - кто есть кто, то вас там всех под суд надо отдать.

ansata 09 октября 2018 | 20:50

Я вот думаю, а что если на месте чиновника был бы простой смертный? Ведь об избитом водителе узнали только благодаря тому, что стулом огреб именно чиновник. Вот от этих эмоций я избавится не могу, уж извините.

shraer 09 октября 2018 | 20:51

..этим можно!?

rampa 09 октября 2018 | 20:56

обратили внимание, когда они избили чиновника. А почему их не арестовали сразу раньше, когда они изувечили "простого водителя"?

ihtamnet 09 октября 2018 | 21:16

rampa: Водителя первого канала, тут похоже не всё так просто.

wasielna 09 октября 2018 | 20:59

Ходят по столице недоумки с мозгом в ногах. Для людей опасны.
Если их ноги какую-то цену представляют, то тренер их должен выгуливать лично. На поводке и с наручниками.

wercs 09 октября 2018 | 21:02

Давно, похоже, Писькова никто не абстрагировал. А жаль...

bja_1950 09 октября 2018 | 21:04

Обоих Заслуженных мастеров спорта РФ - на одну скамью подсудимых!

compare 09 октября 2018 | 21:05

ну конечно! от пенсий уже "абстагировались",от перспектив на будущее-такоже,а здесь? пусть огласит весь список "абстрагирования"-чтобы три раза не читать...

ihtamnet 09 октября 2018 | 21:13

Всё правильно глаголет, все силы необходимо бросить на протестующих с плакатиками, Родина в опасности, ёпта.

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