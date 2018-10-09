Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал абстрагироваться от эмоций в ситуации с футболистами Кокориным и Мамаевым. По его словам, в Кремле, безусловно, обратили внимание на драку в московском кафе. «Сами видели достаточно неприятные кадры, которые были опубликованы», — сказал Песков. По его мнению, правоохранительные органы смогут оперативно разобраться и выяснить все обстоятельства драки, так как свидетелей много. «Здесь нужно абстрагироваться от того, кто футболист, а кто не футболист», — добавил Песков.

Между тем защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение. Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.

Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.