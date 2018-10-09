Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих для поддержки командующего ливийской нацармии
Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Об этом пишет газета «Сан» со ссылкой на источники в британском правительстве. По ее данным, российские военные обучают армии Хафтара, которому Россия также поставляет тяжелые вооружения. В двух городах, Бенгази и Тобрук, как утверждает газета, организованы две военные базы под прикрытием ЧВК Вагнера. По словам источников, разведчики, готовившие доклад для премьера Терезы Мэй, утверждают, что Россия хочет превратить Ливию «в новую Сирию».
Комментарии40
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ivar1964 09 октября 2018 | 20:33
Новый поставщик трупов в Россию! Свежие жмурики! Горячие покойники! Налетай!
gordy 09 октября 2018 | 20:39
Новый колонизаторский поход?
pattrick 09 октября 2018 | 20:40
Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих для поддержки командующего ливийской нацармии...
Россия вытесняет Америку с Ближнего Востока, где после убийства Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, местные главы государств не доверяют американцам и не видят в них союзников.
vilingrad 09 октября 2018 | 20:53
pattrick: mbh_vor__n1: dmast79: ykpodupa: dmast79:
Вова-долбодятел. Да и хрен с ним- пусть поет себе и совей Федерации могилу...
teleo 09 октября 2018 | 21:11
pattrick: Ливия по объему имеет половину российских запасов нефти. Вот куда нацелены вагнеровцы. Только будет как в анекдоте, дык, кто ж им даст?
ivar1964 09 октября 2018 | 20:51
gordy: Какой там колонизаторский! Новые статьи расходов для могучей российской экономики.
drgonish 09 октября 2018 | 21:12
ivar1964:
Купи iphone - помоги отечественной экономике.
Больше всего меня веселят хомячки, скулящие про проблемы в экономике,но еще вчера требовавшие "свободного рынка". Теперь. когда "свободный рынок" грозится снять с дурачков последние штаны, они вдруг вспомнили про роль государства.
Путин виноват! Смотри, не перепутай, Кутузов!
ivar1964 09 октября 2018 | 21:16
drgonish: Я ничуть не скулю. Меня не огорчают проблемы российской экономики. Я радуюсь каждой проблеме. Пусть их будет больше! Радуюсь вместе с Вами.
mbh_vor__n1 09 октября 2018 | 20:50
Отличная новость. Бьём врага вне своей территории. Американский игил (запр в РФ) - будет гарантированно уничтожен! Вперёд!
kryimzdick 09 октября 2018 | 21:03
mbh_vor__n1: было уже... врага вне своей территории, а потом до Волги враги доходят
ivar1964 09 октября 2018 | 21:04
mbh_vor__n1: Представляю Вашу радость, когда Вы узнаете, что вместо американцев там будут гибнуть замечательные российские военнослужащие! Сколько новых героев получит Россия!
echo_insanity 09 октября 2018 | 21:18
mbh_vor__n1: "Отличная новость."
Абсолютно верно! Россия, как великая держава, должна лезть во все конфликты, по всему миру... Чем больше она будет влезать, тем лучше!
beregov_net 09 октября 2018 | 20:36
На те же грабли и с разбегу , сесесер в своё время был в каждой бочке затычка и в результате развалился , так у сесесер возможностей и ресурсов было поболе чем у рф
dmast79 09 октября 2018 | 20:46
beregov_net: Да ладно - на шее СССР висело полмира, негры и хохлы в придачу. Теперь же, если куда Россия и лезет - то только туда где можно получить прибыль. На украине нищета и ничего толкового с неё поиметь нельзя - потому то Путин и не стал оккупировать её в 2014. И не будет никогда. Пусть Евросоюз этих скакунов кормит... ))
anemon 09 октября 2018 | 20:53
dmast79: Большую прибыль вы получили от Сирии? Особенно, после уничтожения бойцов ЧВК Вагнер и гибели самолета ИЛ-20? Отверните свой нос от Украины, путинский геббельс!
kottigr1 09 октября 2018 | 20:57
dmast79: На украине нищета и ничего толкового с неё поиметь нельзя
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Ага.. А с Крыма какой жирный навар ! Как с вареных яиц..
polikarpich 09 октября 2018 | 20:58
dmast79: Негры тоже в СССР входили? Каким образом? Или это "хохлы" были не в составе СССР?
Вот в Ливии, как и в Сирии, он и поимеет проблем! По полной, до самого издыхания!
polikarpich 09 октября 2018 | 21:18
dmast79: Россия лезет туда, где не можно получить крепко по рогам. Туда она не лезет.
ura_123 09 октября 2018 | 20:37
Пора посылать Рапторы на вагнера...
ykpodupa 09 октября 2018 | 20:41
ura_123: Посылай ! Кто тебе дураку мешает !?)
anemon 09 октября 2018 | 20:55
ykpodupa: Тебя, дурака, жалеют.
dmast79 09 октября 2018 | 20:48
ura_123: Пора пиндосам эвакуировать ливийский аналог Игила, как пришлось это сделать в Сирии...
ura_123 09 октября 2018 | 21:09
dmast79: Ага,тебя забыли спросить)))
piterrr 09 октября 2018 | 20:43
Вот так нечисть гэбистская продолжает финансировать свои параноидальные воинственные понты за счёт грабежа нищих российских старух и детей!
eduard53 09 октября 2018 | 20:46
Ну ни минуты простоя у кагэбандитов, грушников и прочих "ихтамнетов" ...
anemon 09 октября 2018 | 20:49
Путина - в отставку! Нам не нужны войны в Сирии и Ливии, а также - в Украине! В России нет денег, Путин, на какие же деньги наша армия воюет за далекими рубежами нашей Родины?
dmast79 09 октября 2018 | 20:56
anemon: Смею предположить, что за ливийские, в данном случае. В Ливии есть нефть, при Каддафи это была богатейшая страна Африки со средней з/п 1000 евро. Возможно, ливийцы начали понимать как их "обул" запад, и готовы заплатить, что бы им помогли вернуть порядок и благоденствие.
kryimzdick 09 октября 2018 | 21:05
dmast79: и вместо Каддафи поставить Путдаффи
polikarpich 09 октября 2018 | 21:13
kryimzdick: Закончит свои деньки так же, похоже.
chubazzl 09 октября 2018 | 20:50
Да, ребята, совсем швах. Психопат наш стебанулся окончательно. Остановить его некому.
snikkersnepper 09 октября 2018 | 20:53
chubazzl:
Неплохо вы Веника приложили. Плюсую.
polikarpich 09 октября 2018 | 21:00
chubazzl: Да остановят. Есть кому. Как только окончательно рамсы попутает и зарвётся.
platonnekafrin 09 октября 2018 | 20:54
Володя, форся по резиденции в ушанке Мономаха, сел в кресло отдохнуть, открыл наугад любимый учебник истории (где про царей написано). Учебник открылся опять на "восточном вопросе". Окрыленный легкой победой в крымской войнушке, Вовка решил отправить свой царский десант, но не в Египет, как Николай, а в Ливию.
bja_1950 09 октября 2018 | 20:58
Вот Путин еще в Ливии не воевал.
len56 09 октября 2018 | 21:01
Вова,конечно,уйдёт рано или поздно...Но так хлопнет дверью,что народ Мухосранска останется только со скрепами и духовностью...
udarnik62 09 октября 2018 | 21:02
Сирия, Ливия, кто следующий ?
Судя по вектору движения Израиль.
Бей жидов - спасай Россию !
riots 09 октября 2018 | 21:05
Почему бы и в Ливии не повоевать ? Народ безмолствует. Цена на нефть поднимется.
Упавшая до ноля репутация уже никак не пострадает. Всё логично.
teleo 09 октября 2018 | 21:06
Брежневский Афганистан начинался точно также. В марте 1979 года по просьбе афганской власти в пригород Кабула на авиабазу прибыл 345 опдп. В конце декабря того же года в Кабул приземлилась 103 вдд, а затем соединения и части новой 40 ОА. Привезли новое руководство страны, а старое траванули. Дальше 10 лет не пойми чего.
polikarpich 09 октября 2018 | 21:16
teleo: Спрашивается, зачем? Зачем нужно было "мочить" Амина? И под конец этих 10 лет получить пинком под зад от всех.
ansata 09 октября 2018 | 21:08
"что Россия хочет превратить Ливию «в новую Сирию»"
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Хотеть можно все что угодно. Для осуществления хотелок нужны средства.