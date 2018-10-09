Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих для поддержки командующего ливийской нацармии...

Россия направила в Восточную Ливию несколько десятков военнослужащих спецназа и сотрудников Главного управления Генштаба для поддержки командующего ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Об этом пишет газета «Сан» со ссылкой на источники в британском правительстве. По ее данным, российские военные обучают армии Хафтара, которому Россия также поставляет тяжелые вооружения. В двух городах, Бенгази и Тобрук, как утверждает газета, организованы две военные базы под прикрытием ЧВК Вагнера. По словам источников, разведчики, готовившие доклад для премьера Терезы Мэй, утверждают, что Россия хочет превратить Ливию «в новую Сирию».