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20:02, 09 октября 2018

Суд Франции обязал Романа Абрамовича доплатить более миллиона евро налогов за принадлежащую ему виллу на юге страны

Суд Франции обязал российского миллиардера Романа Абрамовича доплатить более миллиона евро налогов за принадлежащую ему виллу на юге страны. Абрамович купил эту виллу, напоминающую внешне Белый дом в Вашингтоне, в 2004-м году, затем 4 года делал там ремонт. Французская налоговая служба посчитала, что в 2006-м и 7-м годах Абрамович недооценил недвижимость и заплатил меньше, чем должен был. Миллиардер, в свою очередь, несколько лет доказывал, что французские власти переоценивают его виллу, а также просил учесть, что потратил на ремонт 150 миллионов евро, — сообщает агентство Bloomberg.

Комментарии

8

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sadda 09 октября 2018 | 20:07

По всему миру раскиданы виллы путинских патриотов, не хило нагребли, ушлепки. И продолжают грести. А народу скрепы, все по честному....

sm59 09 октября 2018 | 20:09

Не такой уж он и БАГАТЫЙ!!!
За паршивый миллион жаба задавила так, что целый год судился....
А туда-же, в альфа самцы прется...

andy66 09 октября 2018 | 20:19

если бы эту виллу не купил он - ее купило бы НАТО!

kochar 09 октября 2018 | 20:20

Пустячок, а приятно.
Как говорится,не будешь кормить свою армию- то корми чужую.

compare 09 октября 2018 | 20:37

kochar: будешь перекармливать свою армию-будешь кормить еще и армию армии,до конца дней своих...

ss2020 09 октября 2018 | 20:22

ничего, вова пукин ему ещё намоет!)))

anemon 09 октября 2018 | 20:31

ss2020: Не Вова Путин, а мы. Законопослушные граждане РФ, выплачивающие налоги.

sasass 09 октября 2018 | 20:22

Супостаты терзают друзей нашего президента ...

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