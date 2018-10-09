Суд Франции обязал Романа Абрамовича доплатить более миллиона евро налогов за принадлежащую ему виллу на юге страны

Суд Франции обязал российского миллиардера Романа Абрамовича доплатить более миллиона евро налогов за принадлежащую ему виллу на юге страны. Абрамович купил эту виллу, напоминающую внешне Белый дом в Вашингтоне, в 2004-м году, затем 4 года делал там ремонт. Французская налоговая служба посчитала, что в 2006-м и 7-м годах Абрамович недооценил недвижимость и заплатил меньше, чем должен был. Миллиардер, в свою очередь, несколько лет доказывал, что французские власти переоценивают его виллу, а также просил учесть, что потратил на ремонт 150 миллионов евро, — сообщает агентство Bloomberg.