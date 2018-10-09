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20:01, 09 октября 2018

Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик

Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.

Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.

Комментарии

15

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kottigr1 09 октября 2018 | 20:06

Если обмен "равноценен", как тут все путинойды рассказывают, то не проще ли вообще ничего не обменивать ? Пусть все останутся при своих..
Зачем пытаются снова поджечь Северный Кавказ ?

dataan 09 октября 2018 | 20:12

kottigr1: Вот только тебя и забыли спросить :))))

chapter_2 09 октября 2018 | 20:15

Великая Чечня, как и Россия, присоединившая Крым, нуждается в "жизненном пространстве"....

zonda_3 09 октября 2018 | 20:30

chapter_2:

"Великая Чечня, как и Россия, присоединившая Крым, нуждается в "жизненном пространстве"...." - Для овец

archibald_dandy_esquire 09 октября 2018 | 20:44

chapter_2:
сегодня - 7% Ингушетии
завтра - 25% Ставрополья
послезавтра - Краснодарский край!

"...а если найдём террористов в сортире, то и в сортире замочим!.." (с) путин
так и кто кого замочил в сортире?

anemon 09 октября 2018 | 20:25

dataan: Забыли. И меня забыли. И ингушей забыли. И всех граждан РФ - забыли. Конституцию почитай.

kochar 09 октября 2018 | 20:18

kottigr1: Украину подожги,что для них Кавказ.Без новых горячих точек они сгинут.Вот и экспериментируют негодяи.

idshoohov 09 октября 2018 | 20:33


"Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне"
А можно сказать: "Почти 7% территории Ингушетии возвращается к Чечне".
Ведь до этого никакого соглашения о границах не было

(комментарий скрыт)

physik 09 октября 2018 | 20:06

Ничего не понимаю. Так в целом каков баланс?
Уже слышал и что Ингушетия больше получает, и что меньше и что просто обмениваются одинаковыми площадями.

chichanik 09 октября 2018 | 20:43

physik: чего проще, кажется ...опубликовать карты с измерениями -до и после

andy66 09 октября 2018 | 20:17

если старшему царю можно захватывать чужие территории, то почему младшему царю нельзя? Пока он отжимает территории мирными способами, но, можете быть уверены, дойдет и до военных ...

piterjanis 09 октября 2018 | 20:25

А Ингушетии сколько Чеченской территории переходит?

ura_123 09 октября 2018 | 20:41

Окукливается чечения.Видать скоро запросят федерализацию.

nds1 09 октября 2018 | 20:44

Кадыркин рулииит

e_jon 09 октября 2018 | 20:45

беда, еще одни два народа попались на крючок. теперь они сами себя не принадлежат. из за этих несчастных семь процентов будут ими манипулировать как котят.

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