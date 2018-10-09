Постпред США при ООН Никки Хейли покинет свой пост в конце года

Об этом заявил президент Трамп после встречи с Хейли в Белом доме. По его словам, Никки Хейли еще 6 месяцев назад сообщила президенту, что хочет отдохнуть. Трамп добавил, что он надеется, что Хейли вернется в администрацию на другую должность. Кто заменить ее в ООН, пока неясно.

По словам Хейли, она поняла, что пришло время оставить этот пост и идти дальше. Хейли занимала должность постпреда США с января 2017-го года.