Постпред США при ООН Никки Хейли покинет свой пост в конце года
Об этом заявил президент Трамп после встречи с Хейли в Белом доме. По его словам, Никки Хейли еще 6 месяцев назад сообщила президенту, что хочет отдохнуть. Трамп добавил, что он надеется, что Хейли вернется в администрацию на другую должность. Кто заменить ее в ООН, пока неясно.
По словам Хейли, она поняла, что пришло время оставить этот пост и идти дальше. Хейли занимала должность постпреда США с января 2017-го года.
Комментарии2
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banyi4 09 октября 2018 | 20:13
Товвварищи! Заметьте , мы наблюдаем за смертью Эхо! ) Бабла не будет, реклама проституток, гостей (кроме уродов ) нет... ВСЁ )))
anemon 09 октября 2018 | 20:23
Жаль. Очень симпатичная и справедливая дама. На нее всегда было приятно сотреть, и познавательно слушать. Жаль.