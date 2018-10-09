Футбольный клуб «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым
Об этом РИА сообщил глава палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов. Он добавил, что от «Зенита» подобных заявлений пока не поступало. По регламенту заявление должно быть рассмотрено в течение 30-ти дней, однако, скорее всего, это произойдет быстрее, — сказал Березов.
Ранее в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с Мамаевым. Он также будет отстранен от тренировок с основной командой и оштрафован.
Напомним, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.
Комментарии15
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kottigr1 09 октября 2018 | 20:04
В любом случае, надо их сажать.. Для их же пользы.. Ума поднабраться.. Оборзеют же от собственной безнаказанности окончательно и в итоге или кого нибудь убьют, или навешают какому нибудь зятю Путина.. Потом точно вся жизнь под откос..
kottigr1 09 октября 2018 | 20:04
В любом случае, надо их сажать.. Для их же пользы.. Ума поднабраться.. Оборзеют же от собственной безнаказанности окончательно и в итоге или кого нибудь убьют, или навешают какому нибудь зятю Путина.. Потом точно вся жизнь под откос..
region62 09 октября 2018 | 20:04
Эти пара быдел должны быть изолированы от футбола.
ankir 09 октября 2018 | 20:14
Они просто не хотели играть это не их призвание. Теперь кто-то из них будет биться с Конором Макгрегором, но скорее всего до боя не дойдет, обосрутся до него.
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:17
ankir: Конора нельзя бить табуреткой. А вот интересно, случись не федеральный чиновник избит стулом, а рядовой человек? Был бы шум?
ankir 09 октября 2018 | 20:27
kryimzdick: табуретка не спасет, а только усугубит последствия боя для футболистов.
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:34
ankir: Даже можно сказать стопроцентно, в каких именно отверстиях футболистов окажутся ножки табуретки.
compare 09 октября 2018 | 20:25
ankir: вряд ли...даже в боях "без правил" никто не додумался еще приводить на бой целую "группу поддержки"из 4-5 лбов.,а по-другому,эти "петушки" ,биться не умеют-техника "пьяного школника"плохо противостоит против профессионального бойца. стало быть,там им-заведомый кирдык в красивом ящике без почетного караула...так что,безопаснее,по-российски просто,ответить по-закону и на "отдых",если так решит суд,или"залечь на дно в урюпинске",если суд будет происходить традиционно,"якобынезависимо". одно точно: во втором случае,почти наверняка,будет рецидив и на фоне стресса,полученного от суда,этот рецидив может стать последним в их жизни,или стоить жизни невинным людям.вывод прост-иногда,лучше по-закону(настоящему,не "скреповому" и не "сакральному")
brian 09 октября 2018 | 20:20
Распустили этих спортсменов, дармоедов ! В Кремле принимают, медальки навешивают !
При советской власти и руководству клубов вставили бы за низкий моральный облик !
anemon 09 октября 2018 | 20:29
Переведут на время в какой-нибудь клуб рангом ниже, на передержку. Хотя по мне - на фиг они нужны за такие деньги, - такие мастера спорта. Ждем в калужском "Факеле", например.
sparky 09 октября 2018 | 20:39
anemon: За две драки с нанесением увечий пусть сначала отсидят и в футбол в колонии поиграют.
anemon 09 октября 2018 | 21:07
sparky: Я - за!
eslichestno 09 октября 2018 | 20:34
Галицкому - респект. А Бзденит вряд ли расторгнет контракт с Кокориным, вступится Миллер, и этот вопрос "порешает". За Мамаевым особо не следил, а Саша с младых ногтей был говнюком, еще когда играл за "Динамо". Всегда был заточен на то, чтоб от футбола под "благовидным" предлогом откосить, но бабок срубить максимально.
vladislav 09 октября 2018 | 20:42
Вот это скрепы, я понимаю!
compare 09 октября 2018 | 21:07
пойдут в "терек" мяч пинать-тамошний "меценат" уже явно оценил их открывшиеся дополнительные "возможности"...........