Арбитражный суд признал законным повышение платы за электроэнергию для религиозной организации из-за майнинга
Арбитражный суд Иркутской области признал законным повышение платы за электроэнергию для религиозной организации «Церковь евангельских христиан», которая занималась майнингом биткоинов. В практике иркутского арбитража это первое подобное разбирательство, — сообщает «Роскомсвобода». Представители общины пытались доказать в суде, что энергетики неправомерно выставили им счет больше, чем на миллион рублей. Однако суд пришел к выводу, что добывание биткоинов не относится к религиозной деятельности.
Комментарии3
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kazlevich1949 09 октября 2018 | 19:42
Обедню батюшка, небось, уж теперь не служите? - Где там! Прихожане разбежались, биткойны ищут.
Заметьте, свои биткойны! Мне неизвестно чьи, а только ищут.... Пилите, Шура, пилите - они золотые!
piter_ug 09 октября 2018 | 19:50
//добывание биткоинов не относится к религиозной деятельности.//
Это как сказать!)
Все в этом мире от Бога.
А уж безобидные биткоины тем более.
И наверняка иные прихожане «верят» и в биткоины.
Поэтому, добывая биткоины, религиозная организация находит общие точки соприкосновения с прихожанами и укрепляет их веру в созидателя всего - Бога.)
askol2016 09 октября 2018 | 19:55
Хитрожопые попы - на бога надейся, а сам не плошай!