Арбитражный суд признал законным повышение платы за электроэнергию для религиозной организации из-за майнинга

Арбитражный суд Иркутской области признал законным повышение платы за электроэнергию для религиозной организации «Церковь евангельских христиан», которая занималась майнингом биткоинов. В практике иркутского арбитража это первое подобное разбирательство, — сообщает «Роскомсвобода». Представители общины пытались доказать в суде, что энергетики неправомерно выставили им счет больше, чем на миллион рублей. Однако суд пришел к выводу, что добывание биткоинов не относится к религиозной деятельности.