Художницу Катрин Ненашеву задержали в Махачкале, где она пыталась провести акцию против пыток «Груз-300»

Об этом сама Ненашева написала в Фейсбуке. Вместе с ней задержаны журналистка Светлана Анохина и фотограф Шамиль Гаджидадаев. Акция продлилась около пяти минут, — пишет художница.

Напомним, ранее московская Галерея на Солянке отказалась проводить выставку Ненашевой, посвященную пыткам, объясняя, что такое мероприятие в сложившейся общественной ситуации невозможно.