Художницу Катрин Ненашеву задержали в Махачкале, где она пыталась провести акцию против пыток «Груз-300»
Об этом сама Ненашева написала в Фейсбуке. Вместе с ней задержаны журналистка Светлана Анохина и фотограф Шамиль Гаджидадаев. Акция продлилась около пяти минут, — пишет художница.
Напомним, ранее московская Галерея на Солянке отказалась проводить выставку Ненашевой, посвященную пыткам, объясняя, что такое мероприятие в сложившейся общественной ситуации невозможно.
Комментарии6
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kottigr1 09 октября 2018 | 19:39
Отважная женщина.. Протестует против того, что стало в РФ обыденностью..
mbh_vor__n1 09 октября 2018 | 20:28
А её девичья фамилия, часом, не Павленская? И "художница", и акцыанистка, и диагноз медицинский как у великого яйцеприколачивателя...
Да... ко всему идёт - ждёт её франуская димакратичская либеральная кича. ;)
Скоро.
kottigr1 09 октября 2018 | 20:36
mbh_vor__n1: Чо.. Любишь пытки и что бы пожёстче ? Наверное из ОВД "Дальнее" не вылазишь ?
anemon 09 октября 2018 | 19:45
Я - против пыток в российских тюрьмах! Я - поддерживаю Катрин Ненашеву.
dataan 09 октября 2018 | 20:25
anemon: А как насчет пыток в американских тюрьмах?
nepeanois 09 октября 2018 | 20:02
при нынешнем рейтинге власти проведение любого мероприятия кроме путинга невозможно