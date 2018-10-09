"Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка"

Это одно из условий снятия санкций, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. О каком банке идет речь, не уточняется. Ведутся конфиденциальные переговоры. Пока неясно, смогут ли стороны договориться. Представитель Дерипаски отказывается комментировать ситуацию.