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19:30, 09 октября 2018

Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка

Это одно из условий снятия санкций, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. О каком банке идет речь, не уточняется. Ведутся конфиденциальные переговоры. Пока неясно, смогут ли стороны договориться. Представитель Дерипаски отказывается комментировать ситуацию.

Комментарии

36

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pit_heap 09 октября 2018 | 19:33

Оказывается это не рынок, а рэкет.США просто отнимает деньги у неугодных.

kryimzdick 09 октября 2018 | 19:38

pit_heap: что же наших олегархов так тянет туда, где так плохо?

gordy 09 октября 2018 | 19:44

"Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка"

Осень олигарха?

kryimzdick 09 октября 2018 | 20:31

gordy: осень Дериписки

perestarok 09 октября 2018 | 20:31

kryimzdick: "что же наших олегархов так тянет туда, где так плохо?"

Они настолько глупы, что поверили в западную демократию. Дуракам достались производства и деньги.

kryimzdick 09 октября 2018 | 20:36

perestarok: глупые олигархи? а ты умный, но бедный

komandarm___1968 09 октября 2018 | 20:54

kryimzdick: а ты и глупый, и бедный. Конченая комбинация ))

kryimzdick 09 октября 2018 | 20:58

komandarm___1968: кончил я тебе в харю мудиле

sasass 09 октября 2018 | 19:42

pit_heap: Великая страна ничем не может помочь своему подданному в этом рэкете - попробовали бы так поступить с гражданами США...

kottigr1 09 октября 2018 | 19:42

pit_heap: РФ управляют лохи.. Украсть всё что есть в России и что бы это потом отобрали американские копы - на это способны только полные лузеры..

eniro 09 октября 2018 | 20:18

pit_heap: Место на рынке стоит денег. Вы об этом не знали? Вариантов два: либо снимают санкции, либо штаны... "Выбор ясен".

permsky_valenok 09 октября 2018 | 19:35

Где-то мы это уже видели. Кажется, в СССР у буржуинов западных отнимали активы. Правильной дорогой идете, товарищи!

kazlevich1949 09 октября 2018 | 19:36

Вот так примерно, по таким алгоритмам сегодня в Мире, когда переходишь от одного сюзерена к другому, "Юрьев день" проходит.... Помните как это дело у Эрдогана в Турции происходило - пол страны ради этого перехода, "Юрьева Дня" по турецки, "перетрахали".

ankir 09 октября 2018 | 19:39

Честный бизнес по американски ничего личного, с помощью доброго слова и санкций можно кого угодно уговорить , Хотя честность Дерипаски, тоже вызывает сомнения.

ilyache 09 октября 2018 | 19:45

Да уж, так хорошо забыто слово рэкет сразу всплыло в памяти.
Скоро они все российские компании будут заставлять передать в управление американским банкам для снятия санкций?!
Ведь до этого один-два года такими темпами.

Отвечать на такую наглость надо бы...

compare 09 октября 2018 | 20:40

ilyache: можете сделать это,хоть завтра: заявите,что разрываете все "отношения" с США и отказываетесь от всех благ,изобретенных и произведенных по их лицензиям-и лапти вам в руки,егозливый диванный "отвечала"))))

dwon 09 октября 2018 | 19:47

Может и Россию сразу передать?

kryimzdick 09 октября 2018 | 19:52

dwon: а что повлекло за собой эти санкции?

oxlomon 09 октября 2018 | 20:08

kryimzdick:
Санкции повлеклись за явными осчусчениями правящих кругов США, что к их так долго и тщательно выстраиваемой системе мирового господства стал подкрадываться северный пушной зверёк. Не будучи интеллектуально способными изловить оного зверька конвенциональными способами, они заистерили и начали косячить направо и налево, полагая, что с проблемой можно справится "точечными ударами", типа тех же шанкций. Хотя проблема по природе своей носит экзистенциальный характер и требует для своего решения разработки новых концептуальных подходов.

kryimzdick 09 октября 2018 | 20:12

oxlomon: Херню не лопочи

perestarok 09 октября 2018 | 20:29

kryimzdick: "oxlomon: Херню не лопочи"

А он прав.

kryimzdick 09 октября 2018 | 20:37

perestarok: вы с ним и спите вместе небось

compare 09 октября 2018 | 20:42

oxlomon: если вы про того "пушного зверька",что пахнет известным половым органом,то он занят своим делом в другой стране-здесь ему надолго работы хватит....мимо,охломонище!

ilyache 09 октября 2018 | 19:47

Интересно, ведущие на Эхе возмутяться такой наглостью?
Или это их голубая мечта?...

sadda 09 октября 2018 | 19:54

Пока что это слухи. Но скоро узнаем правду.

oxlomon 09 октября 2018 | 19:58

Это типа у Bloomberg'a йумор такой? Смишно!

lager23 09 октября 2018 | 19:59

Пиндосы подмяли сомнительную «крышу» Путена ....в беспокойных 90-х такое отношение к российскому крупному бизнесу и приснится не могло, а сейчас окучить рфскую клептократию для Запада святое дело, ведь страна окружена врагами!

ugiazov 09 октября 2018 | 19:59

Так это с ним по божески. Всё не отнимают.

askol2016 09 октября 2018 | 19:59

В свое время Дерипаска готов был отдать все свое нажитое непосильными трудом Путину. Но теперь придется отдать тем, кто главнее в этом мире

parasuk_ 09 октября 2018 | 20:01

Нормальный рэкет на государственном уровне. Всем хомячкам, рыдающим по отобранному у ходорока юкосе, теперь положено засунуть язык в жопу и стыдиться собственного невежества

ilyache 09 октября 2018 | 20:26

parasuk_:
Блестяще!)

region62 09 октября 2018 | 20:02

Дерирыбку на счетчик поставили,как последнего лоха.

i_c_e 09 октября 2018 | 20:16

Слабаки. Наши, вон, у Ходорковского всё отняли в один момент, когда перестал нравиться. И грузинов, помню, в один момент выперли из страны, как повод нашёлся. А эти только «часть акций в управление» — тьфу.

perestarok 09 октября 2018 | 20:27

"Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка
Это одно из условий снятия санкций, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники…"

Англосаксы всегда были разбойниками с большой дороги.

sergilio 09 октября 2018 | 20:43

perestarok:
Да, теперь будет трудно вернуть награбленное у нас Дерипаской. "Белые пришли - грабят, красные пришли - тоже, понимаешь.."(с)

(комментарий скрыт)

komandarm___1968 09 октября 2018 | 20:52

Так ларьки в 90-х крышевали... А сейчас тоже так можно? ))

(комментарий скрыт)

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