Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка
Это одно из условий снятия санкций, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. О каком банке идет речь, не уточняется. Ведутся конфиденциальные переговоры. Пока неясно, смогут ли стороны договориться. Представитель Дерипаски отказывается комментировать ситуацию.
Комментарии36
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pit_heap 09 октября 2018 | 19:33
Оказывается это не рынок, а рэкет.США просто отнимает деньги у неугодных.
kryimzdick 09 октября 2018 | 19:38
pit_heap: что же наших олегархов так тянет туда, где так плохо?
gordy 09 октября 2018 | 19:44
"Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка"
Осень олигарха?
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:31
gordy: осень Дериписки
perestarok 09 октября 2018 | 20:31
kryimzdick: "что же наших олегархов так тянет туда, где так плохо?"
Они настолько глупы, что поверили в западную демократию. Дуракам достались производства и деньги.
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:36
perestarok: глупые олигархи? а ты умный, но бедный
komandarm___1968 09 октября 2018 | 20:54
kryimzdick: а ты и глупый, и бедный. Конченая комбинация ))
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:58
komandarm___1968: кончил я тебе в харю мудиле
sasass 09 октября 2018 | 19:42
pit_heap: Великая страна ничем не может помочь своему подданному в этом рэкете - попробовали бы так поступить с гражданами США...
kottigr1 09 октября 2018 | 19:42
pit_heap: РФ управляют лохи.. Украсть всё что есть в России и что бы это потом отобрали американские копы - на это способны только полные лузеры..
eniro 09 октября 2018 | 20:18
pit_heap: Место на рынке стоит денег. Вы об этом не знали? Вариантов два: либо снимают санкции, либо штаны... "Выбор ясен".
permsky_valenok 09 октября 2018 | 19:35
Где-то мы это уже видели. Кажется, в СССР у буржуинов западных отнимали активы. Правильной дорогой идете, товарищи!
kazlevich1949 09 октября 2018 | 19:36
Вот так примерно, по таким алгоритмам сегодня в Мире, когда переходишь от одного сюзерена к другому, "Юрьев день" проходит.... Помните как это дело у Эрдогана в Турции происходило - пол страны ради этого перехода, "Юрьева Дня" по турецки, "перетрахали".
ankir 09 октября 2018 | 19:39
Честный бизнес по американски ничего личного, с помощью доброго слова и санкций можно кого угодно уговорить , Хотя честность Дерипаски, тоже вызывает сомнения.
ilyache 09 октября 2018 | 19:45
Да уж, так хорошо забыто слово рэкет сразу всплыло в памяти.
Скоро они все российские компании будут заставлять передать в управление американским банкам для снятия санкций?!
Ведь до этого один-два года такими темпами.
Отвечать на такую наглость надо бы...
compare 09 октября 2018 | 20:40
ilyache: можете сделать это,хоть завтра: заявите,что разрываете все "отношения" с США и отказываетесь от всех благ,изобретенных и произведенных по их лицензиям-и лапти вам в руки,егозливый диванный "отвечала"))))
dwon 09 октября 2018 | 19:47
Может и Россию сразу передать?
kryimzdick 09 октября 2018 | 19:52
dwon: а что повлекло за собой эти санкции?
oxlomon 09 октября 2018 | 20:08
kryimzdick:
Санкции повлеклись за явными осчусчениями правящих кругов США, что к их так долго и тщательно выстраиваемой системе мирового господства стал подкрадываться северный пушной зверёк. Не будучи интеллектуально способными изловить оного зверька конвенциональными способами, они заистерили и начали косячить направо и налево, полагая, что с проблемой можно справится "точечными ударами", типа тех же шанкций. Хотя проблема по природе своей носит экзистенциальный характер и требует для своего решения разработки новых концептуальных подходов.
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:12
oxlomon: Херню не лопочи
perestarok 09 октября 2018 | 20:29
kryimzdick: "oxlomon: Херню не лопочи"
А он прав.
kryimzdick 09 октября 2018 | 20:37
perestarok: вы с ним и спите вместе небось
compare 09 октября 2018 | 20:42
oxlomon: если вы про того "пушного зверька",что пахнет известным половым органом,то он занят своим делом в другой стране-здесь ему надолго работы хватит....мимо,охломонище!
ilyache 09 октября 2018 | 19:47
Интересно, ведущие на Эхе возмутяться такой наглостью?
Или это их голубая мечта?...
sadda 09 октября 2018 | 19:54
Пока что это слухи. Но скоро узнаем правду.
oxlomon 09 октября 2018 | 19:58
Это типа у Bloomberg'a йумор такой? Смишно!
lager23 09 октября 2018 | 19:59
Пиндосы подмяли сомнительную «крышу» Путена ....в беспокойных 90-х такое отношение к российскому крупному бизнесу и приснится не могло, а сейчас окучить рфскую клептократию для Запада святое дело, ведь страна окружена врагами!
ugiazov 09 октября 2018 | 19:59
Так это с ним по божески. Всё не отнимают.
askol2016 09 октября 2018 | 19:59
В свое время Дерипаска готов был отдать все свое нажитое непосильными трудом Путину. Но теперь придется отдать тем, кто главнее в этом мире
parasuk_ 09 октября 2018 | 20:01
Нормальный рэкет на государственном уровне. Всем хомячкам, рыдающим по отобранному у ходорока юкосе, теперь положено засунуть язык в жопу и стыдиться собственного невежества
ilyache 09 октября 2018 | 20:26
parasuk_:
Блестяще!)
region62 09 октября 2018 | 20:02
Дерирыбку на счетчик поставили,как последнего лоха.
i_c_e 09 октября 2018 | 20:16
Слабаки. Наши, вон, у Ходорковского всё отняли в один момент, когда перестал нравиться. И грузинов, помню, в один момент выперли из страны, как повод нашёлся. А эти только «часть акций в управление» — тьфу.
perestarok 09 октября 2018 | 20:27
"Минфин США предложил Олегу Дерипаске передать часть акций En+ под управление американского банка
Это одно из условий снятия санкций, — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники…"
Англосаксы всегда были разбойниками с большой дороги.
sergilio 09 октября 2018 | 20:43
perestarok:
Да, теперь будет трудно вернуть награбленное у нас Дерипаской. "Белые пришли - грабят, красные пришли - тоже, понимаешь.."(с)
komandarm___1968 09 октября 2018 | 20:52
Так ларьки в 90-х крышевали... А сейчас тоже так можно? ))