Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии
Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии «За свободу мысли». Об этом сообщает Deutsche Welle. Кандидатуру Сенцова выдвинула самая крупная фракция Европарламента – Европейская народная партия.
На награду также претендует марокканский правозащитник Насар Зефзафи и гуманитарные организации, спасающие беженцев в Средиземном море.
Сахаровская премия присуждается с 1988-го года людям и организациям, которые борются за демократию и права человека.
Комментарии16
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ankir 09 октября 2018 | 19:35
Надо Бен Ладена было тоже выдвинуть на премию за свободу мысли. Но не успели америкосы его прихлопнули, чтобы не давать денег.
djuga 09 октября 2018 | 19:38
ankir: Надо Бен Ладена было тоже выдвинуть на премию за свободу мысли.
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Не за свободу мысли, а за права (каждого!) человека и торжество демократии.
Бен Ладен взрывал и уничтожал совсем не за это.
kottigr1 09 октября 2018 | 19:50
ankir: Путин демонстрирует элементарную глупость, продолжая удерживать украинских заложников..
Он больше никак не сможет повлиять на Украину и в глазах всего мира он все больше получает имидж глупого садиста.
sencov_est_kombikorm 09 октября 2018 | 20:17
А в шорт-лист книги рекордов Гиннесса этогомудака не включили?
alexsokoll 09 октября 2018 | 20:35
kottigr1:
А надю вертолётчицу почему не включили?
Сало
Сало уронили!
kottigr1 09 октября 2018 | 20:38
alexsokoll: Зачем тебе сало ? Тебе же и бесплатного валежника более чем достаточно...
sasass 09 октября 2018 | 19:44
Правильно делают - для поддержки здоровья много денег надо....
anemon 09 октября 2018 | 19:51
sasass: Урод ты, sasass, по себе все меряешь, деньгами?
kryimzdick 09 октября 2018 | 19:49
Мог ли Сахаров себе представить, что Россия будет отдана на растерзание чепигам?
vlabumur 09 октября 2018 | 19:53
А помнится на эхо опрос был выиграл или проиграл Сенцов,теперь он отпал сам собой.
sir_sar 09 октября 2018 | 19:53
Вполне логично, что на премию Сахарова выдвинут террорист.
Каков поп...
anemon 09 октября 2018 | 20:34
sir_sar: А поп-то - Солнцеликий! (Как они говорят, паспорт у Сенцова - российский). Мужества Олегу Сенцову!
region62 09 октября 2018 | 20:00
Хороший террорист-мертвый.
vsokolov 09 октября 2018 | 20:08
Это еще куда ни шло, все - таки боролся за права заключенных. А номинация на Нобелевскую премию мира - это полный бред. Хотя все эти премии - грязная политическая возня.
abu_vgrobu 09 октября 2018 | 20:18
Да вы его хоть с ног до головы увешайте своими "премиями", а террористом он быть от этого не перестанет и всё одно будет сидеть. До конца назначенного ему срока.
oxlomon 09 октября 2018 | 20:19
Ну, лан — с Нобелевкой пролетел, так хотя бы утешительный приз получит. Но "вторые" — они и есть вторые: кто, кроме особо пристрастных помнит имена "вторых" по прошествии десятка лет?