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19:30, 09 октября 2018

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии «За свободу мысли». Об этом сообщает Deutsche Welle. Кандидатуру Сенцова выдвинула самая крупная фракция Европарламента – Европейская народная партия.

На награду также претендует марокканский правозащитник Насар Зефзафи и гуманитарные организации, спасающие беженцев в Средиземном море.

Сахаровская премия присуждается с 1988-го года людям и организациям, которые борются за демократию и права человека.

Комментарии

16

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ankir 09 октября 2018 | 19:35

Надо Бен Ладена было тоже выдвинуть на премию за свободу мысли. Но не успели америкосы его прихлопнули, чтобы не давать денег.

djuga 09 октября 2018 | 19:38

ankir: Надо Бен Ладена было тоже выдвинуть на премию за свободу мысли.
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Не за свободу мысли, а за права (каждого!) человека и торжество демократии.
Бен Ладен взрывал и уничтожал совсем не за это.

kottigr1 09 октября 2018 | 19:50

ankir: Путин демонстрирует элементарную глупость, продолжая удерживать украинских заложников..
Он больше никак не сможет повлиять на Украину и в глазах всего мира он все больше получает имидж глупого садиста.

sencov_est_kombikorm 09 октября 2018 | 20:17

А в шорт-лист книги рекордов Гиннесса этогомудака не включили?

alexsokoll 09 октября 2018 | 20:35

kottigr1:

А надю вертолётчицу почему не включили?

Сало
Сало уронили!

kottigr1 09 октября 2018 | 20:38

alexsokoll: Зачем тебе сало ? Тебе же и бесплатного валежника более чем достаточно...

sasass 09 октября 2018 | 19:44

Правильно делают - для поддержки здоровья много денег надо....

anemon 09 октября 2018 | 19:51

sasass: Урод ты, sasass, по себе все меряешь, деньгами?

kryimzdick 09 октября 2018 | 19:49

Мог ли Сахаров себе представить, что Россия будет отдана на растерзание чепигам?

vlabumur 09 октября 2018 | 19:53

А помнится на эхо опрос был выиграл или проиграл Сенцов,теперь он отпал сам собой.

sir_sar 09 октября 2018 | 19:53

Вполне логично, что на премию Сахарова выдвинут террорист.
Каков поп...

anemon 09 октября 2018 | 20:34

sir_sar: А поп-то - Солнцеликий! (Как они говорят, паспорт у Сенцова - российский). Мужества Олегу Сенцову!

region62 09 октября 2018 | 20:00

Хороший террорист-мертвый.

vsokolov 09 октября 2018 | 20:08

Это еще куда ни шло, все - таки боролся за права заключенных. А номинация на Нобелевскую премию мира - это полный бред. Хотя все эти премии - грязная политическая возня.

abu_vgrobu 09 октября 2018 | 20:18

Да вы его хоть с ног до головы увешайте своими "премиями", а террористом он быть от этого не перестанет и всё одно будет сидеть. До конца назначенного ему срока.

oxlomon 09 октября 2018 | 20:19

Ну, лан — с Нобелевкой пролетел, так хотя бы утешительный приз получит. Но "вторые" — они и есть вторые: кто, кроме особо пристрастных помнит имена "вторых" по прошествии десятка лет?

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