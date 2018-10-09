РФС поддерживает решение «Зенита» и «Краснодара» рассмотреть вопрос о расторжении контрактов с Кокориным и Мамаевым

Российский футбольный союз поддерживает решение клубов «Зенит» и «Краснодар» рассмотреть вопрос о расторжении контрактов с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом заявил и.о.президента союза Александр Алаев. По его словам, драка, которую футболисты устроили в одном из московских кафе, неприемлема. «Мы очень дорожим репутацией и категорически осуждаем произошедшее», — добавил Алаев.

Спортвиное сообщество постарается оградить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина от серьезных последствий за их нападения. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Артемий Троицкий. Мамаев и Кокоркин должны быть привлечены по тем уголовным статьям, которые они нарушили, несмотря на их известность, — считает Артемий Троицкий.