Z Архив новостей новости
5 5 6 122
19:02, 09 октября 2018

Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут Александр Мишкин

Авторы расследования из группы Conflict Intelligence Team рассказали, что смогли выяснить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги, известного также, как Руслан Боширов. Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз данных авторы расследования нашли снимок водительского удостоверения Мишкина. На фотографии в правах человек, внешне похожий на Александра Петрова.

Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут Александр Мишкин, и он, как и второй подозреваемый, имеет звание Героя России. Об этом в эфире «Эха» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Подозреваемые Александр Мишкин и Анатолий Чепига являются сотрудниками ГРУ, о чем сообщается в расследовании Bellingcat и The Insider.

Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение. Адвокат Геннадий Удунян заявил Интерфаксу, что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

post_v 09 октября 2018 | 19:11

даже не удивлюсь, если выяснится, что по Москве одновременно ездит несколько разных машин с такими же госномерами, как у Петрова-Мишкина или Че-Боширова…

ykpodupa 09 октября 2018 | 19:18

Интересно ,а как на самом деле зовут навального ? Хомячье ,варианты будут ?

meteor1908 09 октября 2018 | 19:18

Только теперь стало понятно, что имел ввиду В.В. Путин, когда говорил, что в России не преследуют представителей сексуальных меньшинств, и даже некоторых награждают.
"Вот оно чё, Михалыч!" (С)

ankir 09 октября 2018 | 19:18

Еще одни специалисты по написанию текстов на заборах.

pedrobutylkovich 09 октября 2018 | 19:20

А еще про него даже фильм снят - «Дни хирурга Мишкина»...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 467 6 8329 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 152 6 13701 11:49
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 144 6 15654 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 170 6 16863 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 125 6 14082 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 95 6 10766 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 71 6 8139 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 55 6 6692 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12257 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6533 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 47946 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15346 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11592 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6206 05.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15215 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 35 6 5219 08.10
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным Он служит в ГРУ…

5 52 6 20724
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 82 6 164958 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 129 6 21261 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 289 6 293228 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 90 6 160814 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7328189
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3692926

Сегодня в эфире