Авторы расследования из группы Conflict Intelligence Team рассказали, что смогли выяснить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги, известного также, как Руслан Боширов. Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз данных авторы расследования нашли снимок водительского удостоверения Мишкина. На фотографии в правах человек, внешне похожий на Александра Петрова.

Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут Александр Мишкин, и он, как и второй подозреваемый, имеет звание Героя России. Об этом в эфире «Эха» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.

Подозреваемые Александр Мишкин и Анатолий Чепига являются сотрудниками ГРУ, о чем сообщается в расследовании Bellingcat и The Insider.

Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение. Адвокат Геннадий Удунян заявил Интерфаксу, что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.