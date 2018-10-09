Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут Александр Мишкин
Авторы расследования из группы Conflict Intelligence Team рассказали, что смогли выяснить настоящее имя Александра Петрова благодаря тому, что он купил машину у Анатолия Чепиги, известного также, как Руслан Боширов. Чепига в прошлом году продал автомобиль BMW и сохранил за собой красивый автомобильный номер. Затем с этим номером была зарегистрирована новая машина – «Мерседес», которая, как выяснилось, принадлежит Александру Мишкину. В одной из баз данных авторы расследования нашли снимок водительского удостоверения Мишкина. На фотографии в правах человек, внешне похожий на Александра Петрова.
Александра Петрова, подозреваемого в отравлении Скрипалей, на самом деле зовут Александр Мишкин, и он, как и второй подозреваемый, имеет звание Героя России. Об этом в эфире «Эха» рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.
Подозреваемые Александр Мишкин и Анатолий Чепига являются сотрудниками ГРУ, о чем сообщается в расследовании Bellingcat и The Insider.
Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение. Адвокат Геннадий Удунян заявил Интерфаксу, что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 09 октября 2018 | 19:11
даже не удивлюсь, если выяснится, что по Москве одновременно ездит несколько разных машин с такими же госномерами, как у Петрова-Мишкина или Че-Боширова…
ykpodupa 09 октября 2018 | 19:18
Интересно ,а как на самом деле зовут навального ? Хомячье ,варианты будут ?
meteor1908 09 октября 2018 | 19:18
Только теперь стало понятно, что имел ввиду В.В. Путин, когда говорил, что в России не преследуют представителей сексуальных меньшинств, и даже некоторых награждают.
"Вот оно чё, Михалыч!" (С)
ankir 09 октября 2018 | 19:18
Еще одни специалисты по написанию текстов на заборах.
pedrobutylkovich 09 октября 2018 | 19:20
А еще про него даже фильм снят - «Дни хирурга Мишкина»...