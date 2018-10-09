Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин признал наличие недостатков в Основном законе России

По его мнению, документу необходимы точечные изменения.

Главным образом в Конституции отсутствует баланс между ветвями власти, сказал Зорькин в интервью «Российской газете». Например, по словам главы Конституционного суда, в документе виден крен в сторону исполнительной власти, а также есть недостаточно четкое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, одна из статей Основного закона может дать повод к противопоставлению местного самоуправления федеральной власти, что противоречит ее природе, добавил Зорькин. При этом, по мнению главы Конституционного суда, текст документа можно адаптировать к меняющимся социально-правовым реалиям. Одновременно Зорькин сказал, что главным источником напряженности является социально-экономическая ситуация в России. Об этом, по его словам, говорит характер жалоб в Конституционный суд. Положение же Основного закона о том, что Россия – это социальное государство, пока далеко от реализации, отметил Зорькин.

В Госдуме, между тем, считают, что Конституцию в ближайшие время менять не стоит, передает ТАСС.