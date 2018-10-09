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19:00, 09 октября 2018

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин признал наличие недостатков в Основном законе России

По его мнению, документу необходимы точечные изменения.

Главным образом в Конституции отсутствует баланс между ветвями власти, сказал Зорькин в интервью «Российской газете». Например, по словам главы Конституционного суда, в документе виден крен в сторону исполнительной власти, а также есть недостаточно четкое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, одна из статей Основного закона может дать повод к противопоставлению местного самоуправления федеральной власти, что противоречит ее природе, добавил Зорькин. При этом, по мнению главы Конституционного суда, текст документа можно адаптировать к меняющимся социально-правовым реалиям. Одновременно Зорькин сказал, что главным источником напряженности является социально-экономическая ситуация в России. Об этом, по его словам, говорит характер жалоб в Конституционный суд. Положение же Основного закона о том, что Россия – это социальное государство, пока далеко от реализации, отметил Зорькин.

В Госдуме, между тем, считают, что Конституцию в ближайшие время менять не стоит, передает ТАСС.

Комментарии

22

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proswen 09 октября 2018 | 19:03

Давно пора! Это же этот мудак-позорькин рассуждал как круто было, когда в рашке было крепостное право.

Пенсии нах вообще отменить. В 65 разрешить свободное собирание валежника (вместо пенсии)

semia 09 октября 2018 | 19:08

Да под Путина будут подгонять к 2024.Типа Председатель Госсовета теперь главным будет

danko1 09 октября 2018 | 19:09

proswen: Точечное изменение - это объявят Путина царем или четко напишут, что президент может править неограниченное число раз, хоть в разбивку, хоть подряд.
Конституционное большинство у путинских холуёв есть, любой бред узаконят.

merelymy 09 октября 2018 | 19:15

proswen: Валежник собирать уже разрешили, теперь предлагается приступить к строительству коммунизма на букву "пе"

viteck 09 октября 2018 | 19:07

Самое важное исправление надо сделать в статье 81. Убрать слово "ПОДРЯД":
"3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков ПОДРЯД"

kottigr1 09 октября 2018 | 19:17

viteck: "Раздел первый. Основные положения
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1

1. Российская Федерация - Россия есть чекисткое, опричное государство с властократной формой правления.

2. Наименования Российская Федерация, Путин и Россия равнозначны."

aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 19:07

Даёшь крепостное право, слёзно просил зорькин, целуя ручку кгбшника.

dedmoroz 09 октября 2018 | 19:23

aleks50: А может правильней социально-правовые реалии впору адаптировать к Конституции ?

stoik68 09 октября 2018 | 19:08

Начинается..

ansata 09 октября 2018 | 19:13

stoik68: Продолжается....

udarnik62 09 октября 2018 | 19:08

Похоже решение принять.
Пенсии отменить , работы после 40 не найти , все как завещал тов . Киссиджер - население России сделать не более 40 млн человек, для обслуживания сырьевого экспорта.
Путин строго следует указаниям Вашингтонского обкома.

peresvet73 09 октября 2018 | 19:09

Смешно читать про то, что в ГД имеют какое-то своё мнение...

Просто Путин наметил слинять куда-то с должности президента РФ и прихватить с собой полномочия, для этого и будет перекраивать основной закон России под свои тактические надобности, или как это называет Зорькин - "реалии".

vitaminoz 09 октября 2018 | 19:10

Бххх, пошла подготовка.

eduard53 09 октября 2018 | 19:12

Зорькин, ты ещё жив, курилка?! Признал он наличие отдельных недостатков ...
Эх, кто бы признал ещё наличие у нас конституции, конституционного суда,
председателя конституционного суда и т.д.?

snikkersnepper 09 октября 2018 | 19:15

Для тех наивных, что всерьез могут подумать, будтро эта тупая агитка имеет какое-то отношение к статье Зорькина, просто приведу цитату из нее (статьи):

"...Представления же о том, что путем радикальной конституционной реформы можно развернуть ход событий в каком-то более правильном направлении, - не просто поверхностны и недальновидны, но и опасны, поскольку чреваты резкой социально-политической дестабилизацией..."

Всех остальных просьба оставаться в их безмятежном манямирке и не тревожить меня голосами из собственной головы.

cromwel 09 октября 2018 | 19:16

Начинается спектакль по разыгранному Путиным сценарию. Будем наблюдать как опять нас нагнут и сделают из нас идиотов безмолвных.

x_signal 09 октября 2018 | 19:16

Тааак, вот это уже ближе к телу - пробный шар, зондирование почвы, подготовка общественного мнения.

rus4ca 09 октября 2018 | 19:18

мы все уже давно знаем!
путина назвать царем, а народ рабами!

alena01 09 октября 2018 | 19:22

Шибздика - на царство???

(комментарий скрыт)

glock09 09 октября 2018 | 19:24

Необходимо 2 точечных изменения: провозгласить пожизненный срок президента и председателч конституционного суда.

don_ballon 09 октября 2018 | 19:25

Путин в премьеры-премьеру полномочия, президенту-послов принимать и награды раздавать. Остатки федеративности упразднить. Правда, под это дело нужна всепобеждающая партия и не ЕДРО... Значит, создадут пост Вождюка. Эх, Войнович, напророчил России Звездония... Угадал, как всегда.

vserg 09 октября 2018 | 19:26

"В Госдуме, между тем, считают..." (с).
Если будет команда, пересчитают!

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