Сотрудники ИНИОН просят правительство и Российскую академию наук помочь решить проблему с выселением института

Сегодня на общем собрании было принято соответствующее обращение. Работники ИНИОНа хотят остаться в здании, которое институту предоставили 3 года назад после пожара на Нахимовском проспекте. Обращение направят вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру науки Михаилу Котюкову и президенту РАН Александру Сергееву, — сообщает «Коммерсантъ».