Сотрудники ИНИОН просят правительство и Российскую академию наук помочь решить проблему с выселением института
Сегодня на общем собрании было принято соответствующее обращение. Работники ИНИОНа хотят остаться в здании, которое институту предоставили 3 года назад после пожара на Нахимовском проспекте. Обращение направят вице-премьеру Татьяне Голиковой, министру науки Михаилу Котюкову и президенту РАН Александру Сергееву, — сообщает «Коммерсантъ».
Комментарии3
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bugbugbug 09 октября 2018 | 18:34
Могут решить проблему. Например доктора послать. По фамилии Мишкин.
polikarpich 09 октября 2018 | 18:40
bugbugbug: Они обязательно решат проблему с выселением. Выселят.
murad_manapov 09 октября 2018 | 19:15
гОликова за кОтюкова тянут потянут, выселить не могут))