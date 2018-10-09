В Конституцию России могут быть внесены точечные изменения

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По его словам, «глубокий правовой смысл Конституции позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям». Недостатками действующего основного документа, по мнению Зорькина, является, в том числе, крен в сторону исполнительной власти и недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством.