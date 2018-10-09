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18:31, 09 октября 2018

В Конституцию России могут быть внесены точечные изменения

Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. По его словам, «глубокий правовой смысл Конституции позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям». Недостатками действующего основного документа, по мнению Зорькина, является, в том числе, крен в сторону исполнительной власти и недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством.

Комментарии

47

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danko1 09 октября 2018 | 18:33

Какое значение имеет новая форма туалетной бумаги, во что Конституцию превратили не без помощи Зорькина?

tvitov66 09 октября 2018 | 18:36

danko1: интересно, а барину Зорькину точечно холопов вернут (и право первой ночи)?

djuga 09 октября 2018 | 18:57

danko1: Какое значение имеет новая форма туалетной бумаги, во что Конституцию превратили
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Это первый шаг к отправить "нашего главного раба" на пожизненную каторгу - на галеру.
Россию можно поздравить с возвращением царя на трон.

vilingrad 09 октября 2018 | 19:20

danko1: Три срока... подряд. Точечно так...

unprejudiced 09 октября 2018 | 18:33

Я за то чтобы из Конституции убрать норму явно ограничивающую право избираться, я имею ввиду положение о том что президент может быть в должности 2 срока подряд. Это надо исключить. Я и почти вся России хотят следующим президентом видеть Владимира Путина!

polikarpich 09 октября 2018 | 18:37

unprejudiced: Не ври. Врать нехорошо. Говори только за себя.
Читал в новостях, что рейтинг вашего Владимира Путина приближается к "полшестого"?

unprejudiced 09 октября 2018 | 18:50

polikarpich: какой там рейтинг у кровавого кондитера пети которого трезвым вроде никто не видел?

polikarpich 09 октября 2018 | 19:20

unprejudiced: А мне что до какого-то "пети-кондитера"?

unprejudiced 09 октября 2018 | 19:22

polikarpich: потому что от вас вонючим майданутым кастрюлеголовым каклом даже через монитор несет

dmast79 09 октября 2018 | 19:02

polikarpich: Не рейтинг, а одобрение - разные вещи. Голосовать можно и не одобряя, но по принципу меньшего зла. Так вот одобрение: У Путина - 40 процентов, у навального - 3. Пропорции ясны? Я вот тоже голосовал за Путина именно по этой причине - не дать пройти к власти либерастам. Я даже за чёрта лысого проголосовал бы, чесслово, лишь бы не за этих госдеповских шавок.

polikarpich 09 октября 2018 | 19:17

dmast79: Оно и понятно. Я уже понял, что "чёрт лысый" вам милее. А чем это вам так либералы не угодили?
Надеюсь, вам хотя бы понятно, почему у Путина есть около 40%? Да потому что он владеет "зомбоящиком". Предоставь равные возможности всем - ситуация станет совсем иной.

nitsahon 09 октября 2018 | 18:38

unprejudiced: почти вся Россия как раз спит и видит его отстраненным от власти...
так что вы себя со всеми не ровняйте..

edyatel 09 октября 2018 | 18:48

nitsahon: Как же Россия может видеть если она спит?

neburzhui2 09 октября 2018 | 19:07

edyatel:
Во сне видит. :-))

danko1 09 октября 2018 | 18:38

unprejudiced: Все-таки образовательный ценз и знание программ кандидатов, запрет психически больных участвовать в выборах, имеет свою логику.
У нас в дурдомах не только в песне, но и в реальности, 100% голосуют за Путина.

ura_123 09 октября 2018 | 18:41

unprejudiced: Ты и почти вся Россия? Вся это видимо те самые 20%,которые по опросам ещё как бы поддерживают пересидельца двух сроков?

dmast79 09 октября 2018 | 19:05

ura_123: По опросам, большинство проголосовало бы за Сталина. Чуешь к чему надо готовиться? ))

ura_123 09 октября 2018 | 19:11

dmast79: Сталин дружок,уж 70 с гаком годков как мёртв.. Расскажи про реинкарнацию сечиным-ротенбергам-абрамовичам-дерипаскам))))

dmast79 09 октября 2018 | 19:15

ura_123: Сталин то мёртв, но дело его способно ожить в любой момент. Спрос то есть, значит будет и предложение. А крупному капиталу как раз и нужен сильный диктатор, что бы закрепить своё положение в непростое время.

polikarpich 09 октября 2018 | 19:24

dmast79: Забавная чушь! Откуда это?

uralruss 09 октября 2018 | 18:43

unprejudiced: В гробу увидишь.

conscientia 09 октября 2018 | 18:44

unprejudiced: Я за то чтобы из Конституции убрать норму явно ограничивающую право избираться, я имею ввиду положение о том что президент может быть в должности 2 срока подряд. Это надо исключить. Я и почти вся России хотят следующим президентом видеть Владимира Путина!//
Да уж записать в ней Путина пожизненным президентом, и установить, что конец жизни Путина будет означать конец России,так как он и есть Россия. Надо бы на законодательном уровне это установить. Ну, или принять федеральный закон о наделении Путина бессмертием.

bugbugbug 09 октября 2018 | 18:44

unprejudiced: Когда убили императора Калигулу, то его конь Инцитат продолжил заседать в Римском сенате. Вы бы портянки позаботились, чтоб вова после себя хотя бы свою собаку оставил на царство. А то преставится ненароком и все: "нет путина - нет россии" (с)

marineru 09 октября 2018 | 18:38

Проститут Зорькин любую трактовку конституции подмахнёт, да хоть и самодержавие и крепостничество, но точечное конечно.

uralruss 09 октября 2018 | 18:47

marineru: В 90 - е был такой речитатив: Зорькин - Позорькин. Народ, как говорится обзывает не в бровь. а в глаз.

edyatel 09 октября 2018 | 18:52

marineru: Изменить надо всего лишь два пункта.
Отменить частную собственность и вернуть коммунистическую идеологию.

djuga 09 октября 2018 | 19:02

edyatel: Отменить частную собственность
=============================================================================

Дятел, как насчет автомобилей, трусов и вкладов в (стеклянных) банках? Это тоже частная собственность.
Даже у Маркса был запрет лишь на частную собственность на средства производства.
Учи матчасть, неуч!
Дебил, б...

ura_123 09 октября 2018 | 18:38

Вот даже интересно,пендосы приняли свою конституцию более 200 лет тому взад и отчего-то не меняют её в связи и ”социально-правовыми реалиями” ))))
Да и два срока подряд(с)...

alxab 09 октября 2018 | 18:56

ura_123:
пендосы приняли свою конституцию более 200 лет тому взад и отчего-то не меняют её в связи и ”социально-правовыми реалиями”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Для точности: иногда меняют. С 1789 было принято 27 поправок к Конституции. Последняя - в 1992 г.

ura_123 09 октября 2018 | 19:13

alxab: Поправок,правильно? Но не текст конституции,не так ли?

verynaive 09 октября 2018 | 18:39

Наиболее органичным принципом государственного устройства, отвечающим глубинной психологии русского народа, является принцип народовластия. Основу страны должен составлять культурный, обеспеченный и гордый народ, держащий своё правительство и чиновников в подчинении.
России подходит только парламентская республика. Работа каждого члена парламента контролируется группой населения, которая его избрала, с возможностью немедленного отзыва. Президент избирается не более чем на два четырёхлетних срока. Главная его роль – контроль за соблюдением Конституции и реализация права вето. Президент не имеет права самостоятельно принимать экономические и политические решения, но может выступать с их инициативой, которая рассматривается парламентом в первую очередь. При определённом большинстве парламент может отменять президентское вето или осуществлять смещение президента. Президент формирует правительство, которое утверждается парламентом.

polikarpich 09 октября 2018 | 18:43

verynaive: Мечта!

danko1 09 октября 2018 | 18:47

verynaive: Я бы добавила, что президент несет ответственность за работу правительства и за выполнение своих обещаний. И в случае провала немедленно в отставку уходит вместе с правительством.

djuga 09 октября 2018 | 19:06

verynaive: принцип народовластия.
==================================================================================

Для современной России это утопия. Такого не было никогда, за исключением Новгородского вече.
Может быть еще пару раз где-то - я не историк, могу ошибаться.

ac_dc 09 октября 2018 | 18:44

точечные изменения...
-----------------------------------
А запятые, интересно, подвергнутся изменениям?

polikarpich 09 октября 2018 | 18:47

ac_dc: Могут и переставить. Туда, где им надо. "Казнить нельзя помиловать."

danko1 09 октября 2018 | 18:52

polikarpich: А могут вообще запятые не ставить. Судьи хахалевы с дипломом ветеринара расставят, где им укажут.
Как с 2-мя сроками подряд. Логично, чтобы 2 срока и не более, и только подряд.
Но Зорькин прочитал так, как ему выгодно.

conscientia 09 октября 2018 | 18:47

Да уж отменить эту Конституцию на фиг, чего мучить болезную изменениями? Она, один черт, не работает. Пенсия в РФ отменена, так чего там?

addi 09 октября 2018 | 18:50

Видимо не зря слово "конституция" созвучно со словом "проституция".
По крайней мере в РФ....

(комментарий скрыт)

gennadiy_s Геннадий Смолкин 09 октября 2018 | 18:59

Основное изменение должно касаться недропользования.
Все полезные ископаемые - общенародная собственность!

equus 09 октября 2018 | 19:13

gennadiy_s:
А сейчас разве не так..?

vedma2017 09 октября 2018 | 19:15

gennadiy_s:
Общенародная - с отдельных субъектах федерации.
С какого ... москвичи должны получать что-то от разработки недр далеко от Москвы ??

krestianin_067rus Михаил Никитин 09 октября 2018 | 19:01

Про «подряд» ничего?! :(((

shalunok 09 октября 2018 | 19:12

Нужна и просто необходима только одна точечная поправка:
Любой гражданин РФ имеет право исполнять обязанность Президента РФ не более двух сроков. (ТОЧКА)

rus4ca 09 октября 2018 | 19:13

например вместо 2 поставить 5!

rus4ca 09 октября 2018 | 19:16

сделать путина царя и дать ему скипетр!
отменить выборы, они все равно ничего не отражают, на сэкономленные деньги купить сечину вторую квартиру и разработать новую бомбу разбомбим еще каких нибудь террористов в турции!

alexandr400 09 октября 2018 | 19:19

Дайте догадаюсь, сделать срок президента пожизненным и власть абсолютной? Вычеркнуть все намеки на основные права человека? Или наконец зафиксировать, что государство перестало быть социальным?

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