Постпред США при ООН Никки Хейли покинет свой пост в конце года
Об этом заявил президент Трамп после встречи с Хейли в Белом доме. По его словам, Никки Хейли еще 6 месяцев назад сообщила президенту, что хочет отдохнуть. Трамп добавил, что он надеется, что Хейли вернется в администрацию на другую должность. Кто заменить ее в ООН, пока неясно. Хейли занимала должность постпреда США с января 2017-го года.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fresh_breeze 09 октября 2018 | 18:46
С первых дней её работы в СБ ООН было видно, что девушка без царя в голове, такое плела порой, что вопрос: "когда Трамп её уберёт?" возник буквально сразу.
oxlomon 09 октября 2018 | 19:16
Устала беспробудно врать? Совесть замучила? :)