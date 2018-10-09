Россия через несколько лет перейдет на электронные паспорта

Соответствующий законопроект разработают в правительстве.

Постепенный перевод граждан с бумажных паспортов на электронные начнется с 2021 года. Документ будет представлять собой карточку с электронным чипом. На ней сосредоточится практически вся юридическая информация о человеке, а не только паспортные данные. Электронная версия основного документа гражданина России будет содержать сведения об отпечатках пальцев и электронную подпись, СНИЛС, водительские права и другую важную информацию. Одновременно создадут единый реестр данных всех россиян, пишет газета «Ведомости». Как отмечает издание, на проведение реформы потребуется 114,4 миллиарда рублей, средства выделят из бюджета. Затраты правительство намерено возместить за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта. Разработкой законопроекта займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Электронный паспорт даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам. В свою очередь государственные информационные системы получат доступ к «цифровому профилю» человека. Там, в частности, в виде ссылок на записи в госреестрах будут храниться сведения о недвижимости или налогах.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному год назад, больше всего получить электронный паспорт хотят молодые люди. Около половины респондентов в возрасте от 18 до 34 лет положительно оценивают перспективу отказа от бумажного документа.

Бумажные паспорта могут перестать действовать в России после 2030 года, отмечает портал Gazeta.ru.