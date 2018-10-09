Постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку
Президент Трамп сообщил, что Хейли уведомила его об этом еще полгода назад. Она покинет свой пост в декабре. Возможно, Никки Хейли вернется к работе в Белом доме в новой роли, — добавил Трамп.
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Президент Трамп сообщил, что Хейли уведомила его об этом еще полгода назад. Она покинет свой пост в декабре. Возможно, Никки Хейли вернется к работе в Белом доме в новой роли, — добавил Трамп.
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