Уполномоченный по взаимоотношениям ФРГ с Россией выступил за возможность безвизового въезда в Европу для молодежи РФ

Уполномоченный правительства ФРГ по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе выступил за возможность безвизового въезда в Европу для российской молодежи.

После окончания встреч в рамках форума «Петербургский диалог» в Москве немецкий политик отметил признаки сближения России и Германии. По его словам, необходимо сигнализировать российской молодежи, что европейцы готовы к диалогу. Для этого граждане России в возрасте до 25 лет должны получить возможность безвизового въезда в Европу.

Социал-демократический политик подчеркнул, что отмена визового режима смогла бы помочь российской молодежи избавиться от предрассудков в отношении Европы и Германии, а также облегчить школьный и студенческий обмен. «Несмотря на трудности в политической области мы хорошо продвигаемся вперед в малых делах и должны сохранить эту возможность и в будущем», — подчеркнул Визе.

Вместе с тем уполномоченный правительства ФРГ осудил кибершпионаж и хакерские атаки со стороны России. По его словам, это абсолютно неприемлемо и постоянно ставит дружеские отношения между нашими странами под угрозу. «Тот, кто собирается сотрудничать с нами и хотел бы нормализации отношений, должен прекратить подобные действия», — заявил немецкий политик.

35-летний Дирк Визе занял должность координатора отношений ФРГ и России в апреле этого года. В своем первом заявлении он подчеркнул, что Берлин должен и хотел бы продолжать диалог с Москвой, однако вести его с соответствующей долей реализма.

Политики Социал-демократической партии Германии постоянно выступают за расширение возможностей молодежного обмена и отмену визового режима для некоторых категорий населения России. Однако окончательное решение об этом должно приниматься на уровне стран Шенгенского договора.