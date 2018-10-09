Уполномоченный по взаимоотношениям ФРГ с Россией выступил за возможность безвизового въезда в Европу для молодежи РФ
Уполномоченный правительства ФРГ по взаимоотношениям с Россией Дирк Визе выступил за возможность безвизового въезда в Европу для российской молодежи.
После окончания встреч в рамках форума «Петербургский диалог» в Москве немецкий политик отметил признаки сближения России и Германии. По его словам, необходимо сигнализировать российской молодежи, что европейцы готовы к диалогу. Для этого граждане России в возрасте до 25 лет должны получить возможность безвизового въезда в Европу.
Социал-демократический политик подчеркнул, что отмена визового режима смогла бы помочь российской молодежи избавиться от предрассудков в отношении Европы и Германии, а также облегчить школьный и студенческий обмен. «Несмотря на трудности в политической области мы хорошо продвигаемся вперед в малых делах и должны сохранить эту возможность и в будущем», — подчеркнул Визе.
Вместе с тем уполномоченный правительства ФРГ осудил кибершпионаж и хакерские атаки со стороны России. По его словам, это абсолютно неприемлемо и постоянно ставит дружеские отношения между нашими странами под угрозу. «Тот, кто собирается сотрудничать с нами и хотел бы нормализации отношений, должен прекратить подобные действия», — заявил немецкий политик.
35-летний Дирк Визе занял должность координатора отношений ФРГ и России в апреле этого года. В своем первом заявлении он подчеркнул, что Берлин должен и хотел бы продолжать диалог с Москвой, однако вести его с соответствующей долей реализма.
Политики Социал-демократической партии Германии постоянно выступают за расширение возможностей молодежного обмена и отмену визового режима для некоторых категорий населения России. Однако окончательное решение об этом должно приниматься на уровне стран Шенгенского договора.
Комментарии2
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chimp2013 09 октября 2018 | 18:36
Правильное решение! Начать надо с молодежи Кавказа, с мусульманской части России, дабы скорее ознакомить мигрантов Азии и Африки Европы с ценностями продвинутой Цивилизации.
sirwalterscott 09 октября 2018 | 18:36
... пожалуйста с высшем образованием и знания языка, можно английского, по оценкам Arbeitsamt недостаток высококвалифицированных рабочих мест в ФРГ около 1,4 милл.