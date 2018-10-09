Неизвестные подожгли редакцию агентства «ФАН» в Петербурге
Это издание, известное как «фабрика троллей», принадлежит миллиардеру и так называемому «повару Путина» Евгению Пригожину.
Нападавший сначала разбил камнем окно редакции на первом этаже, затем разлил зажигательную смесь, после чего ее поджог. Инцидент произошел около трех часов ночи. В это время в офисе «Федерального агентства новостей» находились три человека. Как уточняет Фонтанка.ру, все они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Сотрудники издания обратились за помощью к охране бизнес-центра, которая и потушила возгорание. Сам же преступник скрылся. Отметим, ФАН, которое также называют «фабрикой троллей», входит в медиахолдинг миллиардера Евгения Пригожина. По данным СМИ, бизнесмен, известный как «путинский повар», также спонсирует частную-военную компанию «Вагнер».
Это не первое нападение на ФАН. Два года назад в редакцию уже бросали бутылки с зажигательной смесью.
Комментарии10
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danko1 09 октября 2018 | 18:27
Портянки "горят" на работе, в буквальном и переносном смысле.
Но чем больше они бредовых комментариев пишут, тем слабее и смешнее режим путинский.
ura_123 09 октября 2018 | 18:33
danko1: Не столько горят сколько воняют)))
aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 18:28
На святое накинулись, на скрепу , на путинское дерьмо.
danko1 09 октября 2018 | 18:29
aleks50: Так может это кто-то из бывших портянок в отместку за невыплаченную зарплату так отомстил?
ura_123 09 октября 2018 | 18:35
danko1: Бывших портянок не бывает! Бывают использованные)))
danko1 09 октября 2018 | 18:43
ura_123: Нет, бывают и бывшие. Один даже покаянно письмо на сайте Эха опубликовал несколько лет назад, извиняясь за хамство и бред, что изливал.
Другой на Дожде всю технологию работы портянок осветил и их уровень.
Да и многие портянки покидают сами эту позорную "работу".
Конечно, использованные, но бывшие.
kir_pich_101 09 октября 2018 | 18:30
А я то, думаю, чего портянками горелыми несет?
ura_123 09 октября 2018 | 18:31
А как ещё бороться с проказой?
dmast79 09 октября 2018 | 18:58
ura_123: ГУЛагом, это наиболее действенный метод лечения от либерализма.
alexander444 09 октября 2018 | 18:37
Не метод, конечно, могли и люди пострадать, какими бы они ботами не были, но видно есть в этом что-то заслуженное