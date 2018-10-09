В Барнауле суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной

Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за публикации картинок во ВКонтакте. Сама Мотузная заявила телеграм-каналу Mash, что довольна таким решением суда.

О возвращении дела в прокуратуру в связи с новыми обстоятельствами ходатайствовали и адвокаты Мотузной и сама прокуратура, сообщает «Медиазона». По мнению адвоката Алексея Бушмаков, дело об экстремизме будет закрыто. Срок давности истекает 15 октября.

Президентский пакет законопроектов об ответственности за репосты в соцсетях Госдума рассмотрит в первом чтении не раньше 8 ноября, а в целом примет только в декабре. Вопрос о судьбе уголовных дел, уже заведенных по 282-й статье, прояснен не до конца, считает «МК».