Все дела, которые рассматривала судья Краснодарского суда Елена Хахалева, могут быть пересмотрены
Все дела, которые рассматривала судья Краснодарского суда Елена Хахалева, получившая скандальную известность после шикарной свадьбы своей дочери, могут быть пересмотрены. Как выяснилось, у служительницы Фемиды, возможно, вовсе нет юридического образования.
Результаты собственного расследования обнародовал на пресс-конференции адвокат Алексей Салмин. По его словам, он поднял документы Абхазского госуниверситета за 1985-1991 годы, где Хахалева (в девичестве — Требушина) якобы получала высшее юридическое образование. Однако ее фамилию в списках не нашел. Нет ее ни в приказах о зачислении, ни в бумагах о переводе учащихся с курса на курс, ни в допусках к госэкзаменам, ни в самих протоколах испытаний. По словам адвоката, он лично встретился с одним из бывших студентов историко-юридического факультета этого вуза, который учился там в указанные годы, но тот не вспомнил Хахалеву в числе своих сокурсников. При этом Салмин нашел документы, которые свидетельствуют о том, что Хахалева училась в Кубанском университете на факультете биологии. Это подтверждает номер диплома и приказ о зачислении. Также будущая судья работала в ветеринарной лаборатории в должности санитара.
Салмин отметил, что все сведения он передал в Следственный комитет, и выразил надежду на возбуждение уголовного дела.
Бывший судья Евгений Тарло в эфире НСН призвал Верховный суд проверить информацию об отсутствии юридического образования у Хахалевой и если она подтвердится, принять очень жесткие меры. Он отметил, что под вопросом окажутся все решения, которые она выносила. Недовольные могут требовать их отмены. «Это ставит под удар всю судебную систему», — добавил юрист.
Напомним, скандал вокруг Елены Хахалевой разгорелся в июле прошлого года, когда стало известно, что на свадьбу ее дочери было потрачено 2 миллиона долларов, а среди выступающих на мероприятии были Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Также сообщалось о возможной связи судьи с криминальным миром. Хахалева тогда объяснила, что торжество обошлось примерно в 5 миллионов рублей и деньги предоставил ее бывший муж. Сами артисты сказали, что выступали бесплатно. Совет судей Краснодарского края не нашел в данном событии ничего подозрительного. Между тем, месяц назад Пленум Верховного суда России вывел Елену Хахалеву из состава президиума Краснодарского краевого суда.
Комментарии17
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post_v 09 октября 2018 | 18:24
- Но позвольте, как же он служил в очистке?
- Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию.
кто назначил Хахалеву? Того тоже под суд
oktabr 09 октября 2018 | 18:41
Так и до верховного главнокомандующего всей этой воровской шоблы дойдет.
djuga 09 октября 2018 | 18:45
post_v: кто назначил Хахалеву? Того тоже под суд
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По идее, если всё так как здесь сказано, проверить должны всех судей - по примеру проверки автобусов и самолетов, попавших в аварию. Она десятилетия(!) выносила приговоры - тысячам людей! Это же сколько судеб она сломала...
Впрочем, был бы на ее месте настоящий юрист, в этой системе вряд ли он смог бы действовать иначе. И всё же - это такой удар, такое пятно на судейской мантии всего российского суда! Хотя, его уже испачкать сильнее вряд ли получится.
(Спасибо Путину за это!)
permsky_valenok 09 октября 2018 | 18:54
djuga: Вот что, дорогой мой. Вы можете как угодно склонять Путина и иже с ним, но это не отменяет следующего факта: за последний год ко мне обратилось не так уж мало людей, которые, получив извещение о том, что они попали в присяжные, спрашивали только, как от этого откреститься. Т.е., людям говорят: вы имеете шанс восстановить справедливость, не позволить осудить невиновного... А людям это не надо... Спасибо нам всем за это, дорогой мой.
djuga 09 октября 2018 | 19:11
permsky_valenok: Вы можете как угодно склонять Путина ... Т.е., людям говорят: вы имеете шанс восстановить справедливость, не позволить осудить невиновного... А людям это не надо...
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Шутить изволите, господин хороший?
Ответьте на пару простых вопросов:
1. Какой работодатель будет содержать присяжного заседателя на протяжении месяцев без права уволить и с сохранением з/п? Это может быть владелец небольшой пекарни, парикмахерской или автомастерской, директор школы или детского сада... И т.д.
2. Кто гарантирует безопасность присяжным в сложных и страшных уголовных делах?
Ответьте, а потом поговорим дальше - вы как юрист, а я как обыватель.
permsky_valenok 09 октября 2018 | 19:24
djuga:
Шутить не изволю. Говорю серьезно.
1. Вы сначала посмотрите ст. 10, ст. 11 Закона "О присяжных заседателях...", а потом говорите мне о содержании. Я уж молчу, что рассмотрение дел месяцами - не такое частое явление. Поэтому - сначала посмотрите, оно есть в Сети.
2. Гражданин только тогда гражданин, когда он готов за свои гражданские права костьми лечь. Я вас уверяю, между прочим, что и судьи не бегают по улицам вооруженные до зубов, в бронежилетах и с телохранителями. Кстати, много ли присяжных подверглось давлению за хотя бы последний год?
demosua 09 октября 2018 | 18:45
post_v: этак вы до самого дойдете.
gvs 09 октября 2018 | 18:28
Вот такие у нас ветеринары правосудия (
serg2171 09 октября 2018 | 18:29
И так необходимо проверить каждого судью, прокурора, чиновника...в стране!
piter_ug 09 октября 2018 | 18:30
Слово хахалевой - кому платила за должность судьи?
seryj_wolk 09 октября 2018 | 18:31
А судьи кто? В рфии - это санитары-ветеринары!
aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 18:31
Любое говно в России может быть судьёй от виолончелизатора Вовы. Пример хохалёвой только вершина айсберга.
tanber 09 октября 2018 | 18:33
Нет и никогда! Чтоб у нас признали какие то ошибки!? Еще этого бывшего судью засудят чтобы не разглашал сведения о нашем маразме! Ей ничего не будет! Еще и медальку получит что судила по приказу свыше!
tag188 09 октября 2018 | 18:34
Геи-диверсанты, дырки просверленные в бортах космических кораблей, теперь судьи-ветеринары -- в России катастрофическая ситуация с профессионализмом. Причем, уже во всех сферах и отраслях.
Убедительное достижение двух десятилетий правления "великого геополитика". Впрочем, и в геополитике полный швах по всем направлениям. Переругаться со всеми, с кем только можно, влезти в Сирию и заработать "оченьполезныесанкции" -- это тоже, не от избытка профессионализма.
permsky_valenok 09 октября 2018 | 18:57
Чего-то заголовок какой громкий-то... Я уж понадеялся, а тут, понимаешь, сказали кривую враку. Что, вот прямо даже если подтвердится информация, собранная адвокатом (молодец, тут ничего не скажешь), власти станут по собственной инициативе пересматривать все дела?
eduard53 09 октября 2018 | 19:01
Теряюсь в догадках - за что?!
Варианты - за взятки или поддельный диплом - не предлагать: вся вертухаль априори гнилая, пол-думы, совфеда и кабмина не лучше ....
dwon 09 октября 2018 | 19:05
Главное тут расследователям не вы выйти на самих себя или тех, которые выше их, что highly likely.