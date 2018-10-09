Все дела, которые рассматривала судья Краснодарского суда Елена Хахалева, могут быть пересмотрены

Все дела, которые рассматривала судья Краснодарского суда Елена Хахалева, получившая скандальную известность после шикарной свадьбы своей дочери, могут быть пересмотрены. Как выяснилось, у служительницы Фемиды, возможно, вовсе нет юридического образования.

Результаты собственного расследования обнародовал на пресс-конференции адвокат Алексей Салмин. По его словам, он поднял документы Абхазского госуниверситета за 1985-1991 годы, где Хахалева (в девичестве — Требушина) якобы получала высшее юридическое образование. Однако ее фамилию в списках не нашел. Нет ее ни в приказах о зачислении, ни в бумагах о переводе учащихся с курса на курс, ни в допусках к госэкзаменам, ни в самих протоколах испытаний. По словам адвоката, он лично встретился с одним из бывших студентов историко-юридического факультета этого вуза, который учился там в указанные годы, но тот не вспомнил Хахалеву в числе своих сокурсников. При этом Салмин нашел документы, которые свидетельствуют о том, что Хахалева училась в Кубанском университете на факультете биологии. Это подтверждает номер диплома и приказ о зачислении. Также будущая судья работала в ветеринарной лаборатории в должности санитара.

Салмин отметил, что все сведения он передал в Следственный комитет, и выразил надежду на возбуждение уголовного дела.

Бывший судья Евгений Тарло в эфире НСН призвал Верховный суд проверить информацию об отсутствии юридического образования у Хахалевой и если она подтвердится, принять очень жесткие меры. Он отметил, что под вопросом окажутся все решения, которые она выносила. Недовольные могут требовать их отмены. «Это ставит под удар всю судебную систему», — добавил юрист.

Напомним, скандал вокруг Елены Хахалевой разгорелся в июле прошлого года, когда стало известно, что на свадьбу ее дочери было потрачено 2 миллиона долларов, а среди выступающих на мероприятии были Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Николай Басков. Также сообщалось о возможной связи судьи с криминальным миром. Хахалева тогда объяснила, что торжество обошлось примерно в 5 миллионов рублей и деньги предоставил ее бывший муж. Сами артисты сказали, что выступали бесплатно. Совет судей Краснодарского края не нашел в данном событии ничего подозрительного. Между тем, месяц назад Пленум Верховного суда России вывел Елену Хахалеву из состава президиума Краснодарского краевого суда.