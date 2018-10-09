Петрозаводский городской суд постановил объединить в одно производство уголовные дела Юрия Дмитриева
Петрозаводский городской суд постановил объединить в одно производство уголовные дела руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, сообщает «Интерфакс». Речь идет об уголовных делах по статье об изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Меру пресечения Дмитриеву продлили на три года. Ближайшее заседание по объединенному делу пройдет 19 октября, сообщила прокурор Елена Аскерова.
Комментарии2
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nitinol 09 октября 2018 | 19:11
Мера пресечения на три года? А почему не три века?
stoik68 09 октября 2018 | 19:12
Позорный суд! Свободу Дмитриеву!