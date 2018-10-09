Начал работу Синод Константинопольского патриархата, который может утвердить Томос об автокефалии Неканонической УПЦ
В Стамбуле начал работу Синод Константинопольского патриархата, который может утвердить Томос об автокефалии Неканонической украинской православной церкви. Официально эта информация не подтверждается, но и не опровергается. Однако журналисты украинской службы Би-би-си выяснили, что «украинский вопрос» стоит на повестке дня. Синод пройдет с 9 по 11 октября за закрытыми дверями.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что раскола не произойдет. В Киеве рассчитывают, что Украинская православная церковь получит независимость до конца года.
Комментарии14
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kottigr1 09 октября 2018 | 18:21
Вышвыривают отовсюду КГБшных попов.. Не нравится им путинская стабильность ГУЛАГа..
vsevolodsamara 09 октября 2018 | 18:25
Кирил который курил видимо не в курсе, что раскол, это когда разница в учении, а не когда от чекистов хотят свалить подальше.
zemljanka 09 октября 2018 | 18:27
kottigr1: Украине -Томас. И мир.
vera14 09 октября 2018 | 18:57
zemljanka: Томас вряд ли поможет фашистскому государству в достижении мира.
jblack2 09 октября 2018 | 19:04
vera14: Нацистское государство и не стремиться к миру. Война, кровь, насилие, геноцид - их естественное состояние...
nitinol 09 октября 2018 | 19:14
vera14: А кто такой ТомАс, который чем то должен помочь Украине? Ей будет достаточно ТомОса...
aleks50 Алексей Клубников 09 октября 2018 | 18:26
Собрались отобрать сладкое у Кирюши путинского.
tvitov66 09 октября 2018 | 18:32
aleks50: у Кирюши путинского томос потерялся ... если ваще когда-то и был
pstrak444 09 октября 2018 | 18:47
Секта Кирилла получила Томос от святого Лаврентия!
ura_123 09 октября 2018 | 18:48
Смена собственника,как в случае с ЮКОСом))) Не в пользу госкорпорации РПЦ...
bandera 09 октября 2018 | 18:54
Вопрос как быть с РПЦ которое вообще без томаса в не закона.
piter_ug 09 октября 2018 | 19:02
//Синод пройдет с 9 по 11 октября //
12 октября - пятница.
Видимо, будет государственным праздником Украины.
mavviomi 09 октября 2018 | 19:07
А не имеющаят Томаса РПЦ канонична? Нет конечно!
region62 09 октября 2018 | 19:17
филькины сектанты не имеют даже права на церковь.отбросы.