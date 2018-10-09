Начал работу Синод Константинопольского патриархата, который может утвердить Томос об автокефалии Неканонической УПЦ

В Стамбуле начал работу Синод Константинопольского патриархата, который может утвердить Томос об автокефалии Неканонической украинской православной церкви. Официально эта информация не подтверждается, но и не опровергается. Однако журналисты украинской службы Би-би-си выяснили, что «украинский вопрос» стоит на повестке дня. Синод пройдет с 9 по 11 октября за закрытыми дверями.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что раскола не произойдет. В Киеве рассчитывают, что Украинская православная церковь получит независимость до конца года.