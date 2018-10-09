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18:11, 09 октября 2018

В столице Ингушетии продолжаются протесты против подписания договора об обмене территорией с Чечней

Многие также требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Митинг в центре ингушской столицы продолжается уже почти неделю, но на количестве протестующих это пока никак не сказывается. Сейчас здесь находится порядка тысячи человек, но позднее к вечеру это число обычно сильно увеличивается.

Акция не прекращается ни днём, ни ночью — протестующие прерываются лишь на молитвы. Большинство ее участников — мужчины, но среди протестующих есть женщины и даже дети. У полевой кухни, как и в первые дни протеста, продолжают раздавать еду и воду. Кроме того, идёт сбор подписей против договора об установлении границы с Чечней. За порядком следят сотрудники полиции и Росгвардии, но каких-либо столкновений с протестующими или задержаний здесь не было.
С понедельника акция переместилась к офису телерадиокомпании «Ингушетия», чтобы освободить дорогу, ведущую к зданию правительства республики. Несмотря на то, что митинг проходит буквально за забором редакции телеканала, местные журналисты митинг игнорируют, что вызывает недовольство многих протестующих.

Помимо условий об отмене соглашения с Чечней и отставки Евкурова, на митинге начинают звучать и социальные требования. В частности, многие недовольны высокой безработицей и низкими зарплатами.

Местные депутаты утверждают, что они не поддерживали договор с Чечней, а итоги голосования в парламенте по этому вопросу были сфальсифицированы.

Протесты в Ингушетии должны вызывать серьезное беспокойство у российских властей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.

Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.

Комментарии

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edyatel 09 октября 2018 | 18:42

Были единой Чечено-Ингушской республикой вот и не надо было делить.
А ещё лучше вообще упразднить все национальные территории, как предлагает Жириновский, всё равно все национальности давно уже перемешались и не поймешь где якут, а где татарин.

genviru Геннадий Вилнер 09 октября 2018 | 19:20

Очередное хаское издевательство над Конституцией.Вопрос границ между субъектами Федерации решается Думой, а не мафиозными структурами. Путин окончательно решил разделить Россию на феодальные княжества.

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