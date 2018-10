Настоящая фамилия Александра Петрова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Мишкин...

Как удалось выяснить независимым расследовательским группам, он – военный врач из ГРУ.

Группа Conflict Intelligence Team выяснила настоящее имя Александра Петрова благодаря недавно обнародованным водительским правам другого подозреваемого в отравлении Скрипалей Анатолия Чепиги. Используя базы данных страховых компаний, сервисы проверки штрафов, и порталы, предоставляющие информацию по VIN-номеру автомобиля, CIT удалось проследить как Чепига продал свой дорогой внедорожник некому Александру Мишкину. Судя по фотографии этого человека в водительском удостоверении, он невероятно похожа на «Петрова», который ранее приходил в эфир телеканала RT и говорил о своей непричастности к отравлению.

Независимо от Conflict Intelligence Team фамилию Мишкина узнала и расследовательская группа The Bellingcat совместно с изданием The Insider. Они использовали паспортные базы данных и установили, что до некоторого времени мужчина был зарегистрирован по адресу штаб-квартиры ГРУ. Кроме того, Мишкин, также как и Чепига, в 2014 году был награжден Звездой Героя — как предполагают расследователи, за действия на востоке Украины. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.

Корреспондент The Insider отправился в Лойгу – отдаленный поселок в Архангельской области, где Мишкин родился и вырос. Мужчину по фотографии опознали односельчане, которые сказали, что он служит военным врачом. По некоторым данным высшее образование он получил в питерской Военно-медицинской академии имени Кирова. Несколько выпускников вуза, не учившихся с Мишкиным, также вспомнили его лицо. Все бывшие однокурсники не смогли его опознать. Как пишет The Insider, ссылаясь на источники в академии, две недели назад выпускников обзвонили и велели молчать.

В Кремле не могут и не хотят оперировать информацией из СМИ, касающейся Петрова и Боширова. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Кремль не собирается давать какие-либо комментарии или разъяснения по поводу информации, появляющейся в СМИ по поводу Петрова и Баширова.

Британские власти, в отличие от местных СМИ, не спешат комментировать новые данные о личностях предполагаемых отравителей Скрипалей, отмечают западные наблюдатели.

Обозреватель Рейтер напоминает, что полиция и правительство Великобритании уже через несколько недель после отравления заявили, что знают, что подозреваемые попали на территорию страны под чужими именами. На обнародованные Беллингкэт новые сведения о настоящих паспортных данных второго сотрудника ГРУ, представитель полиции снова ответил отказом от комментариев. Британская пресса, в свою очередь, строит предположения о возможном звании военврача Мишкина – подполковник или полковник — и о том, когда он мог быть завербованным на службу в военной разведке. Член комитета по международным делам Палаты представителей британского парламента Боб Сили назвал «ужасающим» тот факт, что к попытке отравления и к реальному убийству гражданки страны мог иметь отношение профессиональный врач. При этом, в интервью Си-Эн-Эн парламентарий заметил, что власти страны, скорее всего, не осведомлены о ряде успешных операций российской военной разведки, поэтому, цитата, «не стоит судить о ГРУ только по их провалам». Сили призвал руководство Великобритании приложить максимум усилий для разработки, снова цитата, «долгосрочной программы противодействия подрывной деятельности России».

Источник, близкий к расследованию, подтвердил изданию Evening Standard, что британскому правительству известны настоящие имена «Петрова» и «Боширова».