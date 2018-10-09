Настоящая фамилия Александра Петрова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Мишкин
Как удалось выяснить независимым расследовательским группам, он – военный врач из ГРУ.
Группа Conflict Intelligence Team выяснила настоящее имя Александра Петрова благодаря недавно обнародованным водительским правам другого подозреваемого в отравлении Скрипалей Анатолия Чепиги. Используя базы данных страховых компаний, сервисы проверки штрафов, и порталы, предоставляющие информацию по VIN-номеру автомобиля, CIT удалось проследить как Чепига продал свой дорогой внедорожник некому Александру Мишкину. Судя по фотографии этого человека в водительском удостоверении, он невероятно похожа на «Петрова», который ранее приходил в эфир телеканала RT и говорил о своей непричастности к отравлению.
Независимо от Conflict Intelligence Team фамилию Мишкина узнала и расследовательская группа The Bellingcat совместно с изданием The Insider. Они использовали паспортные базы данных и установили, что до некоторого времени мужчина был зарегистрирован по адресу штаб-квартиры ГРУ. Кроме того, Мишкин, также как и Чепига, в 2014 году был награжден Звездой Героя — как предполагают расследователи, за действия на востоке Украины. Об этом «Эху Москвы» сказал главный редактор The Insider Роман Доброхотов.
Корреспондент The Insider отправился в Лойгу – отдаленный поселок в Архангельской области, где Мишкин родился и вырос. Мужчину по фотографии опознали односельчане, которые сказали, что он служит военным врачом. По некоторым данным высшее образование он получил в питерской Военно-медицинской академии имени Кирова. Несколько выпускников вуза, не учившихся с Мишкиным, также вспомнили его лицо. Все бывшие однокурсники не смогли его опознать. Как пишет The Insider, ссылаясь на источники в академии, две недели назад выпускников обзвонили и велели молчать.
В Кремле не могут и не хотят оперировать информацией из СМИ, касающейся Петрова и Боширова. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков подчеркнул, что Кремль не собирается давать какие-либо комментарии или разъяснения по поводу информации, появляющейся в СМИ по поводу Петрова и Баширова.
Британские власти, в отличие от местных СМИ, не спешат комментировать новые данные о личностях предполагаемых отравителей Скрипалей, отмечают западные наблюдатели.
Обозреватель Рейтер напоминает, что полиция и правительство Великобритании уже через несколько недель после отравления заявили, что знают, что подозреваемые попали на территорию страны под чужими именами. На обнародованные Беллингкэт новые сведения о настоящих паспортных данных второго сотрудника ГРУ, представитель полиции снова ответил отказом от комментариев. Британская пресса, в свою очередь, строит предположения о возможном звании военврача Мишкина – подполковник или полковник — и о том, когда он мог быть завербованным на службу в военной разведке. Член комитета по международным делам Палаты представителей британского парламента Боб Сили назвал «ужасающим» тот факт, что к попытке отравления и к реальному убийству гражданки страны мог иметь отношение профессиональный врач. При этом, в интервью Си-Эн-Эн парламентарий заметил, что власти страны, скорее всего, не осведомлены о ряде успешных операций российской военной разведки, поэтому, цитата, «не стоит судить о ГРУ только по их провалам». Сили призвал руководство Великобритании приложить максимум усилий для разработки, снова цитата, «долгосрочной программы противодействия подрывной деятельности России».
Источник, близкий к расследованию, подтвердил изданию Evening Standard, что британскому правительству известны настоящие имена «Петрова» и «Боширова».
Комментарии21
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kottigr1 09 октября 2018 | 18:14
Служить теперь этому Мишкину только на Севере. Срисовали его так, что хрен сотрешь.
«Мишка на Севере» - сплошной шоколад..
pattrick 09 октября 2018 | 18:21
Настоящая фамилия Александра Петрова — одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Мишкин...
А клички как, мистер "Блондин" и мистер "Розовый"?
kottigr1 09 октября 2018 | 18:23
pattrick: А клички как, мистер "Блондин" и мистер "Розовый"?
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«Мишка на Севере» - сплошной шоколад с вафлями..
minerr 09 октября 2018 | 18:44
kottigr1: Ну сколько можно очередной фейк от белингката обсасывать? Уже журналисты "Дождя" его разоблачили. Хотя возможно "Дождь" стал резко прокремлевским. Журналист был по адресу из т.н. мишкиного белинкатовского паспорта - там действительно живет Мишкин, причем полный тезка того Мишкина, но абсолютно не похожий на Петрова.
mavviomi 09 октября 2018 | 19:04
minerr: пидерастоы (научный термин) от ГРУ. Умора! Если у кацапов полковники ГРУ пидерасты, то портянки тогда кто?
kottigr1 09 октября 2018 | 19:13
minerr: там действительно живет Мишкин, причем полный тезка того Мишкина
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Да фокусникам из ФСБ всё по плечу.. А еще у убитых российских военных телефонные трубки брали жены, а потом передавали мужьям, а те бодрым голосом рассказывали как им живется.. Только потом почему-то всё равно они оказывались в могилах.
ringo77_1 09 октября 2018 | 18:59
Ни фуя Мышкин на Чапыгу не похож. Ключница рукожопая расследование проводила...
genviru Геннадий Вилнер 09 октября 2018 | 19:14
kottigr1: Глупость! Сидеть гопоте из ФСБ в Думе, рядом с прочей шпаной из под подворотней.
ura_123 09 октября 2018 | 18:16
Штирлицы недоделанные... Интересно,Штирлиц радистке Кэт свой джип продавал?
pretorianec 09 октября 2018 | 18:27
Вроде как Мишкин - еврейская фамилия... Еврей из поселка Лойгу Архангельской области?...
mavviomi 09 октября 2018 | 18:35
pretorianec: один снимает дверь и крутит ее вокруг оси ручки, второй ее мажет ядом. Тут главное чтоб дверь по лбу не стукнуло!
bokken 09 октября 2018 | 18:40
pretorianec: Да-да! А также Кошкин, Мышкин и Нарышкин !
endemic 09 октября 2018 | 18:28
Тема для нового анекдота: "Сколько нужно Героев России, чтобы намазать дверную ручку какой-то дрянью?" Ваши варианты?
kottigr1 09 октября 2018 | 18:33
endemic: В РФ обычно соображают на троих...
lapuh 09 октября 2018 | 18:36
Врач-востребованная во всех сферах профессия.
Был доктор Чехов, а теперь вот доктор Мишкин.
endemic 09 октября 2018 | 18:44
lapuh: А еще был доктор Менгеле и его верная медсестра Ирма Грёмзе.
bandera 09 октября 2018 | 18:42
А что Грушник делал на майдане?
mavviomi 09 октября 2018 | 18:58
bandera: своим любим делом пидераста (научный термин).
sir_sar 09 октября 2018 | 19:06
Теперь, в расследовании интернет-следопытов, остается закрытым только один вопрос - настоящая фамилия Скрипалей.
genviru Геннадий Вилнер 09 октября 2018 | 19:11
Воспитанники гнезда Путина совсем края потеряли, наглость и хамство заменили профессионализм. Метод защиты универсальный: это не мы, нас там не было, виноваты США, Израиль и либералы.
cromwel 09 октября 2018 | 19:20
А Путин случайно забыл, как вручал этим "героям" награды. У бабушки Мишкина дома фотка с награждением висит.