Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, по некоторым данным, пока не вызывали в полицию для допроса
Игроки стали фигурантами двух уголовных дел о побоях.
Полиция начнет работать с Кокориным и Мамаевым не ранее, чем со среды, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он объяснил это тем, что сейчас следствие проводит сбор доказательств, а также опрос свидетелей и потерпевших. При этом источник «Интерфакса» чуть ранее говорил, что футболистам питерского «Зенита» и клуба «Краснодар» уже направили повестки о вызове на допрос. Официально в МВД, впрочем, это пока не комментируют. Кокорин и Мамаев подозреваются в участии сразу в двух драках в центре Москвы, произошедших в понедельник утром. По данным полиции, первый конфликт случился около 8 часов у гостиницы «Пекин». Несколько мужчин начали избивать водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Он уже подал заявление в полицию, рассказала сама Ушакова.
Сам водитель Виталий Соловчук, попавший в больницу с травмами, рассказал «МК», что зачинщиками выступила группа молодых людей, среди которых позднее он опознал Кокорина и Мамаева. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице: там был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Как рассказал источник ТАСС в МВД, конфликт мог произойти на национальной почве. При этом Кокорин и Мамаев пытались уничтожить запись драки, рассказала очевидица произошедшего.
Тем временем в ряде СМИ появилась информация и о третьем дебоше, устроенном Кокориным и Мамаевым в поезде «Сапсан», следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву. Однако в РЖД это опровергли и сказали, что не имеют претензий к футболистам. Одновременно Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара», в интервью «Спорт-экспрессу» опровергла информацию о разводе с игроком.
Причиной нападения футболистов Мамаева и Кокоркина на Дениса Пака стало замечание, сделанное чиновником в ответ на оскорбления. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Геннадий Удунян.
На ситуацию с Мамаевым и Кокориным обратили внимание в Кремле и правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что это дело правоохранительных органов. В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец назвала недопустимым поведение футболистов, а министр спорта Павел Колобков заявил, что виновные должны ответить по всей строгости закона.
В российском футболе единодушно осудили хулиганское поведение игроков Александра Кокорина и Павла Мамева.
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заметил, что если сегодня мы не накажем игроков, то будет очень плохо. И добавил, что в советское время они уже бы поехали отталкивать лёд от берега.
Решительно осудила хулиганское поведение Мамаева с Кокориным Российская премьер-лига.
«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — следует из сообщения РПЛ.
ФК «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу участия в драках нападающего команды Александра Кокорина
«То, что произошло вчера в Москве вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точек зрения подобный инцидент вызывает только стыд.
По информации портала Sport24.ru, руководство «Зенита» намерено расторгнуть контракт Кокориным. Который истекает летом 2019 года. Отмечается, что в соглашении прописана возможность досрочного расторжения в случае грубых нарушений со стороны футболиста. Не станет удерживать полузащитника Мамаева и ФК «Краснодар».
В данный момент там изучают, как разорвать контракт с игроком. Отмечая при этом, что контракты составлены таким образом, что максимально защищают интересы спортсменов— говорится на официальном сайте «быков».
Подтвердил это и известный спортивный юрист Артем Пацев. По его словам, клубам придется приложить определенные усилия, чтобы разорвать действующие контракты с футболистами.
Спортвиное сообщество постарается оградить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина от серьезных последствий за их нападения. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Артемий Троицкий. Мамаев и Кокоркин должны быть привлечены по тем уголовным статьям, которые они нарушили, несмотря на их известность, — считает Артемий Троицкий.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 09 октября 2018 | 18:11
Ждут воли Царя.. Стражникам не понятно кто главнее.. Бояре, опричники или потешные скоморохи..
pattrick 09 октября 2018 | 18:19
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, по некоторым данным, пока не вызывали в полицию для допроса...
Избили корейца из-за расовой нетерпимости после того, как россияне поразили весь мир своим гостеприимством и толерантностью на ЧМ 2018, когда тысячи москвичей, петербуржцев, екатеринбуржцев... подпевали и подтанцовывали болельщикам со всего мира.
archibald_dandy_esquire 09 октября 2018 | 18:39
kottigr1:
путины любят спортсмэнов - особенно мужского пола
так чтоих ещё и наградят, а избитых ими - посадят
zapadnay 09 октября 2018 | 18:42
kottigr1:
Как интересно, надо же, ждут сбор доказательств! Вот они - у всех на виду, на любом сайте. Но нет, ждут... Но вот почему, малолеток с митингов сразу же в кутузку и не ждут никаких доказательств?
needroid 09 октября 2018 | 18:21
Сейчас нужно дать шанс пацанам уехать в Швейцарию, а там уже делать вид, что идёт следствие и виновные будут наказаны, но, мол, Швейцария не выдаст то да сё...
x_signal 09 октября 2018 | 18:25
Закон на них не распространяется?
rogerrabbit 09 октября 2018 | 18:28
x_signal: на них не распространяется?
распространяется, но не совсем
отделаются штрафами
kottigr1 09 октября 2018 | 18:36
x_signal: Закон на них не распространяется?
-------------------------------------------------------------
Конечно распространяется.. Следствие как раз ломает голову над тем как в лучше показать этой истории что во всем виноваты хохлы, Израиль и Навальный..
kazlevich1949 09 октября 2018 | 18:30
Как говорит Захарова "Rootball об фейс"... или всё наоборот наоборот?
dft 09 октября 2018 | 18:32
То есть я правильно понял, эта гопота побила человека у пекина, потом они прошли - проехали до никитской (это пара километров) и их не задержали???? А если например, Навальный собирается на митинг - его еще в квартире забирают. ВВП, кажется пора потешных так, для острастки маслом подогретым полить?
aisterh 09 октября 2018 | 18:40
у корейцев своя мафия в москве - разберутся без суеты
putin_itogy 09 октября 2018 | 18:54
И не вызовут.
По всем Понятиям, САМ их возьмёт под покровительство.
По всем Понятиям, и свое личной солидарности(относит себя к профессиональным спортсменам) Он впрягается за спортсменов, "прессуемых журналюгами".
И по второму принципу: "не прогибаться под давлением".
В любых "угнетаемых спортсменах", он видит себя..
Это, болезнь.
Психическая.
Мания.
genviru Геннадий Вилнер 09 октября 2018 | 19:05
Учуяли холопы, что Путину нравится мордобитие, вот как он целовал победителя в драке без правил, что соответствует его интеллектуальному уровню. О медалистах международных олимпиад по физике, химии, математике даже упоминания не заслужили..Победительница в прекрасном виде спорта чудесная Загитова такого не удостоилась. Ну, потешились ребята, избили очкариков, хиляков-всего то и делов!
putin_itogy 09 октября 2018 | 19:10
путин, запсиховал, на весь мир.
Поэтому, ничего не будет.
Мамай и Кокор, под защитой.
Посадят пострадавших.(спровоцировали)
j_partizan 09 октября 2018 | 19:15
Сажать надо чурок-футболистов, тогда и контракт будет с ними расторгнут по не зависящим от работодателя основаниям.