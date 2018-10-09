Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, по некоторым данным, пока не вызывали в полицию для допроса...

Игроки стали фигурантами двух уголовных дел о побоях.

Полиция начнет работать с Кокориным и Мамаевым не ранее, чем со среды, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Он объяснил это тем, что сейчас следствие проводит сбор доказательств, а также опрос свидетелей и потерпевших. При этом источник «Интерфакса» чуть ранее говорил, что футболистам питерского «Зенита» и клуба «Краснодар» уже направили повестки о вызове на допрос. Официально в МВД, впрочем, это пока не комментируют. Кокорин и Мамаев подозреваются в участии сразу в двух драках в центре Москвы, произошедших в понедельник утром. По данным полиции, первый конфликт случился около 8 часов у гостиницы «Пекин». Несколько мужчин начали избивать водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Он уже подал заявление в полицию, рассказала сама Ушакова.

Сам водитель Виталий Соловчук, попавший в больницу с травмами, рассказал «МК», что зачинщиками выступила группа молодых людей, среди которых позднее он опознал Кокорина и Мамаева. Вторая драка произошла в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице: там был избит директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. Как рассказал источник ТАСС в МВД, конфликт мог произойти на национальной почве. При этом Кокорин и Мамаев пытались уничтожить запись драки, рассказала очевидица произошедшего.

Тем временем в ряде СМИ появилась информация и о третьем дебоше, устроенном Кокориным и Мамаевым в поезде «Сапсан», следовавшем из Санкт-Петербурга в Москву. Однако в РЖД это опровергли и сказали, что не имеют претензий к футболистам. Одновременно Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара», в интервью «Спорт-экспрессу» опровергла информацию о разводе с игроком.

Причиной нападения футболистов Мамаева и Кокоркина на Дениса Пака стало замечание, сделанное чиновником в ответ на оскорбления. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Геннадий Удунян.

На ситуацию с Мамаевым и Кокориным обратили внимание в Кремле и правительстве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что это дело правоохранительных органов. В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец назвала недопустимым поведение футболистов, а министр спорта Павел Колобков заявил, что виновные должны ответить по всей строгости закона.

В российском футболе единодушно осудили хулиганское поведение игроков Александра Кокорина и Павла Мамева.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заметил, что если сегодня мы не накажем игроков, то будет очень плохо. И добавил, что в советское время они уже бы поехали отталкивать лёд от берега.

Решительно осудила хулиганское поведение Мамаева с Кокориным Российская премьер-лига.

«Мы считаем, что виновные должны понести самое суровое наказание. Хулиганам не место в футболе!» — следует из сообщения РПЛ.

ФК «Зенит» выступил с официальным заявлением по поводу участия в драках нападающего команды Александра Кокорина

«То, что произошло вчера в Москве вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точек зрения подобный инцидент вызывает только стыд.

По информации портала Sport24.ru, руководство «Зенита» намерено расторгнуть контракт Кокориным. Который истекает летом 2019 года. Отмечается, что в соглашении прописана возможность досрочного расторжения в случае грубых нарушений со стороны футболиста. Не станет удерживать полузащитника Мамаева и ФК «Краснодар».

В данный момент там изучают, как разорвать контракт с игроком. Отмечая при этом, что контракты составлены таким образом, что максимально защищают интересы спортсменов— говорится на официальном сайте «быков».

Подтвердил это и известный спортивный юрист Артем Пацев. По его словам, клубам придется приложить определенные усилия, чтобы разорвать действующие контракты с футболистами.

Спортвиное сообщество постарается оградить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина от серьезных последствий за их нападения. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Артемий Троицкий. Мамаев и Кокоркин должны быть привлечены по тем уголовным статьям, которые они нарушили, несмотря на их известность, — считает Артемий Троицкий.