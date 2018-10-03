Опубликованы подробности раскрытия настоящего имени второго подозреваемого по «делу Скрипалей» — Александра Петрова. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Инсайдера Роман Доброхотов.

«Паспорт Петрова фейковый, но мы знаем, что часто ГРУшники используют для прикрытия информацию существующую. Мы проверили по базе данных, и в Петербурге, где выдан паспорт, оказался один такой человек. Нам повезло во второй раз – в Москве на его имя зарегистрирован автомобиль на адрес Хорошевское шоссе, 76», — сказал он.

Александр Мишкин — настоящая фамилия сотрудника ГРУ (Александра Петрова), которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери. Это выяснилось в ходе совместного расследования издания Insider и группы Billingcat. Ранее издания назвали и имя другого подозреваемого «Руслана Боширова» — Анатолий Чепига. Эта информация впоследствии косвенно подтвердилась.

Журналисты намереваются продолжать расследование.

«Мы собираемся также выяснить, каким образом эти двое ГРУшников получили британские визы и по ним много раз путешествовали. Мы думаем, что российские спецслужбы манипулировали визовыми центрами», — сказал Р.Доброхотов.

В настоящее время к расследованию присоединяются новые СМИ, в частности, «Дождь», «Коммерсант», «Би-би-си» и др.