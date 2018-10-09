В Орле троллейбус наехал на людей на пешеходном переходе возле остановки
По предварительным данным, три человека погибли, еще двое получили травмы. Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте аварии, у троллейбуса отказали тормоза либо сорвало стояночный тормоз. Во время посадки пассажиров троллейбус начал движение, и водитель остановить его не смог.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 09 октября 2018 | 17:50
В стране всё разваливается, а власть деньги тратит на войны, глобальные проекты и виолончели.
И люди гибнут не за что.