В Орле троллейбус наехал на людей на пешеходном переходе возле остановки

По предварительным данным, три человека погибли, еще двое получили травмы. Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте аварии, у троллейбуса отказали тормоза либо сорвало стояночный тормоз. Во время посадки пассажиров троллейбус начал движение, и водитель остановить его не смог.