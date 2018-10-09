Z Архив новостей новости
5 6 6 1500
17:30, 09 октября 2018

Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение

Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.

Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

hangman19 09 октября 2018 | 17:39

Может они казнокрада избили)

danko1 09 октября 2018 | 17:46

hangman19: Если бы простого работягу били, то и скандала не было.
Меня больше всего удивляет не хамство и наглость футболистов, что закономерно, когда они при таких зарплатах и отсутствии мозгов себя пупами Земли считают, а то, что у всяких телеведущих свои водители есть.
В какой стране такое себе могут позволить даже для депутатов и чиновников, где сами даже мэры и губернаторы ездят, а в нищей России- пожалуйста.

nnikolay 09 октября 2018 | 17:39

Правильно, никаких примирений. Пусть садятся. Взяли моду - бить стульями живых людей.

cromwel 09 октября 2018 | 17:41

Молодец Пак! Правда, думаю его дожмут... и эти козлы уйдут от реального наказания. Повинятся, поплачутся, получат условное и пойдут тренерами или в запасной состав. И то это в худшем случае.

(комментарий скрыт)

satttana_perrrrkele 09 октября 2018 | 17:45

при всей своей ненависти к временам СССР должен признать, что когда мячепинатель Стрельцов (по популярности и мастерству мог сравниться с Яшиным) изнасиловал девушку, ни у кого даже мысли не возникло, что его могут отмазать. Отсидел (и не библиотекарем)

danko_314zyes 09 октября 2018 | 17:47

Что тот козёл что этот - обоих на зону парашу нюхать.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 467 6 8287 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 132 6 11100 11:49
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 140 6 15361 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 167 6 16757 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 95 6 10648 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 125 6 14046 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 71 6 8116 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 57 6 6623 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12246 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6528 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 360 6 47828 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 114 6 15332 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 85 6 11511 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 45 6 6203 05.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 110 6 15204 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 33 6 5198 08.10
Kязыки, передачи, образование, события

Популярное за неделю

Новости

Подозреваемый в отравлении Скрипалей Александр Петров оказался военным врачом, разведчиком Александром Мишкиным Он служит в ГРУ…

5 52 6 19832
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 82 6 164420 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 129 6 20965 04.10
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Как-то тревожно за Сергея Кужугетовича… С таким превосходством рейтинга над президентом легко стать послом в Занзибаре…

5 289 6 292933 04.10
Kпутин, шойгу, рейтинги, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ К началу войны все готово К началу войны все готово Путин лишний раз подтвердил, что не прогибается под давлением…

5 92 6 160487 07.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7328066
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3692827

Сегодня в эфире