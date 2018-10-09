Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение
Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.
Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Комментарии6
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hangman19 09 октября 2018 | 17:39
Может они казнокрада избили)
danko1 09 октября 2018 | 17:46
hangman19: Если бы простого работягу били, то и скандала не было.
Меня больше всего удивляет не хамство и наглость футболистов, что закономерно, когда они при таких зарплатах и отсутствии мозгов себя пупами Земли считают, а то, что у всяких телеведущих свои водители есть.
В какой стране такое себе могут позволить даже для депутатов и чиновников, где сами даже мэры и губернаторы ездят, а в нищей России- пожалуйста.
nnikolay 09 октября 2018 | 17:39
Правильно, никаких примирений. Пусть садятся. Взяли моду - бить стульями живых людей.
cromwel 09 октября 2018 | 17:41
Молодец Пак! Правда, думаю его дожмут... и эти козлы уйдут от реального наказания. Повинятся, поплачутся, получат условное и пойдут тренерами или в запасной состав. И то это в худшем случае.
satttana_perrrrkele 09 октября 2018 | 17:45
при всей своей ненависти к временам СССР должен признать, что когда мячепинатель Стрельцов (по популярности и мастерству мог сравниться с Яшиным) изнасиловал девушку, ни у кого даже мысли не возникло, что его могут отмазать. Отсидел (и не библиотекарем)
danko_314zyes 09 октября 2018 | 17:47
Что тот козёл что этот - обоих на зону парашу нюхать.