Постпред США при ООН Никки Хейли уходит со своего поста
Ее отставку принял президент Трамп, — сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Официального подтверждения пока нет. Отмечается, что отставка Хейли обсуждалась в Белом доме еще на прошлой неделе.
Комментарии8
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ukretotakoividskota 09 октября 2018 | 17:33
Пистуй колбаской
sharko_2 09 октября 2018 | 17:39
ukretotakoividskota:
Обидела тебя?
babchendrysch 09 октября 2018 | 17:44
Вот и очередная тупая американская Псака пшла на помойку Истории. ;)
gonduras_on_colima 09 октября 2018 | 17:52
babchendrysch: В сравнении с ней ты, удило, не более чем умственный дрыщ.
Записывай правильный ответ: на встрече Недомерка с Недоумком первый второму втолковал, что его баба в ООН слишком много наезжает на невинного Васю Небензю.
venezianez49 09 октября 2018 | 17:40
Ещё одной антироссийской мразью меньше - и на том спасибо.
danko_314zyes 09 октября 2018 | 17:43
...уходит к Путину. И то правильно, что возьмёшь со старой перхоти - только дорожку в гололёд посыпать песком и способен.
ionessi 09 октября 2018 | 17:44
Язык мой - враг мой. Доболталась тетенька про удары по России.
kara 09 октября 2018 | 17:44
ну хоть на пенсию повышенную наработала?