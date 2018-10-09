Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые она сохраняла на своей странице «ВКонтакте».

Сама Мотузная рассказала телеграм-каналу Mash, что довольно таким решением суда. О возврате дела в прокуратуру ходатайстовали и сторона обвинения, и сторона защиты.