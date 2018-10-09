Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих
Суд вернул в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за изображений, которые она сохраняла на своей странице «ВКонтакте».
Сама Мотузная рассказала телеграм-каналу Mash, что довольно таким решением суда. О возврате дела в прокуратуру ходатайстовали и сторона обвинения, и сторона защиты.
Комментарии2
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ramen 09 октября 2018 | 17:27
Слушайте, ребята, съездите в любую реально религиозную страну во время их праздников. Отличная прививка от религиозности.
not_to_not 09 октября 2018 | 17:45
ramen: Никуда ездить не надо, достаточно Библию почитать, Ветхий завет, чтобы стать убеждённым атеистом.