Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.

Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.



Протесты в Ингушетии должны вызывать серьезное беспокойство у российских властей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Протесты в Магасе продолжаются уже почти неделю. Активисты настаивают на отмене договора об установлении границы с Чечней, звучат требования об отставке главы региона Юнус-Бека Евкурова.