Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик
Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.
Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.
Протесты в Ингушетии должны вызывать серьезное беспокойство у российских властей. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал экономист Сергей Алексашенко.
Протесты в Магасе продолжаются уже почти неделю. Активисты настаивают на отмене договора об установлении границы с Чечней, звучат требования об отставке главы региона Юнус-Бека Евкурова.
Комментарии9
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traxau_okurka 09 октября 2018 | 17:10
В России власть всё решает без людей. Но за счет людей. Пора это прекращать.
ura_123 09 октября 2018 | 17:10
А сколько территории чечении переходит ингушам,вроде как акадэмик заявлял что обмен равноценный?
mews Михаил Степанцов 09 октября 2018 | 17:27
ura_123, да обмен вообще в пользу ингушей. Кадырову отходит всего 7%, а остальные-то 93% - ингушам! Непонятно, чего это они протестуют, наверное, за печеньки Госдепу продались :)
hiryrg 09 октября 2018 | 17:43
ura_123: По моему, даже этот вопрос не то, что обсуждался, он вообще не поднимался. Всё отжали у ингушей. Окадемик даже не утруждался обсудить это всё с Солнцеликим. Чеченский царек не посчитал советоваться. Всё принадлежит ему. Теперь у ингушей не будет земли...
oneoretwo 09 октября 2018 | 17:24
...а могло быть как с крымихним - отжали бы полнотью и вся недолга, опыт есть...
146 %, говорите ?...
sadda 09 октября 2018 | 17:26
О как дед Щукарь перед Кадыровым прогибается - и бабла ему немеряно, и нефть, и землю.....!
shmuel63 09 октября 2018 | 17:32
Не" переходит к Чечне", а возвращается в родную гавань.
hiryrg 09 октября 2018 | 17:38
Евкуров прогнулся перед Окадэмиком. В отставку его! Давно пора!
stratofighter 09 октября 2018 | 17:49
Кадыров себя Путиным возомнил? Мол, дай-ка я тоже чего-нибудь аннексирую. Украины рядом нет, но есть Ингушетия, придется от нее оттяпать кусок. А Евкуров сгодится на роль Януковича. Сейчас переоденется для маскировки в мужское платье и рванет огородами.