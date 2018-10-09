Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение

Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.

Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

Российский футбольный союз должны отреагировать на поведение Мамаева и Кокорина, если подтвердится информация об их нападении на людей. Об этом сказал министр спорта России Павел Колобков. При этом Колобков подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не являются игроками сборной России по футболу, что отчасти связано с их публичным поведением в прошлом.