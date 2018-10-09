Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение
Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.
Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Российский футбольный союз должны отреагировать на поведение Мамаева и Кокорина, если подтвердится информация об их нападении на людей. Об этом сказал министр спорта России Павел Колобков. При этом Колобков подчеркнул, что Мамаев и Кокорин не являются игроками сборной России по футболу, что отчасти связано с их публичным поведением в прошлом.
Комментарии20
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royco Станислав Петров 09 октября 2018 | 17:07
Абсолютно правильно. Быдломажоров надо наказывать за подобное. Чувакам явно не повезло, что их виз-а-ви парень, похоже, очень небедный. Такого не факт, что купишь.
rogerrabbit 09 октября 2018 | 17:09
royco: Чувакам явно не повезло, что их виз-а-ви парень, похоже, очень небедный.
к сожалению, только в таких случаях можно рассчитывать на то, что быдломажоров накажут примерно по заслугам
merelymy 09 октября 2018 | 17:16
rogerrabbit: что быдломажоров накажут примерно по заслугам...
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У ты какая, а вот если бы чиновник побил человека, (а прецедентов хоть отбавляй) то чаво ... как с примирением, пожалуй побитого бы посадили да еще платить заставили.
Или не так, заяц?
kottigr1 09 октября 2018 | 17:26
merelymy: В любом случае, надо их сажать.. Для их же пользы.. Оборзеют от собственной безнаказанности окончательно и в итоге или кого нибудь убьют, или навешают какому нибудь зятю Путина.. Потом точно вся жизнь под откос..
novirusisch 09 октября 2018 | 17:33
kottigr1: в рОССИИ ТАКИЕ УБЛЮДКИ МОГУТ НАРВАТЬСЯ НА СЕРЬЕЗНОЕ НАКАЗАНИЕ ТОЛЬКО КОГДА НАРЫВАЮТСЯ НА ЕЩЕ БОЛЬШИХ УБЛЮДКОВ.
\Это единственная для них опасность.
да, всего не учтешь, иногда нарываются.
novirusisch 09 октября 2018 | 17:38
merelymy: К то бы не был этот чиновник я этим быдлотварям желаю с есть и надолго.
Потому что они не знали кто это,
ьони били просто еловека, который сделал им замечание из-за их блевотного поведения.
перед этим они избили шофера, могли избить кого угодно, кто попросил бы их не наглеть.
Они же считают себя хозяевами жизни. А реально это тупые наглые твари.
rogerrabbit 09 октября 2018 | 17:41
merelymy: если бы чиновник побил человека, ... пожалуй побитого бы посадили да еще платить заставили
пожалуй, да
glebbalbesov 09 октября 2018 | 17:09
royco: Ой ли....у Кокоши зарплата 200 000 000 рублей.....
juche 09 октября 2018 | 17:17
Надо всем колотить чиновников саботажников и тунеядцев, толк будет..Чиновника уволить, в рабочее время шататься по кабакам.Граждане поинтересовались, когда работать будем, исполнять обязанности перед страной.
vasya_von_smetankin 09 октября 2018 | 17:08
Только дуэль смоет этот немыслимый позор!
Оружие выбирает генерал-дуэлянт Золотов.
lion64__5 09 октября 2018 | 17:08
Надо чин-чиныча проверять на доходы и расходы, на наличие дорогого имущества.
hangman19 09 октября 2018 | 17:13
не плохо так телеведущие живут, и машина шикарная, да еще и водила есть.
x_signal 09 октября 2018 | 17:13
Не покупается, молодец!
bazilgu 09 октября 2018 | 17:17
Разнузданное быдло. Одно слово- футболисты.
b52artur 09 октября 2018 | 17:18
Да лучше бы со вторым потерпевшим договорились и обобрали бы их как липку.
А то конечно, Пак, человек не бедный, а вот водитель ему бы деньги очень кстати бы пришлись.
Деньги на откуп - это тоже наказание
headvk 09 октября 2018 | 17:20
Кокошка и Мамай ублюдки, в футбол играть не умеют так и драться тоже, вот бы посмотреть как бы это было один на один! В тюрягу их на годика 3, там им другие наколки набьют,
allasc 09 октября 2018 | 17:21
православные российские корейцы спасут Россию...... сделают из этой какашки гражданское общество
stas12006 09 октября 2018 | 17:23
быдлу не повезло , прям как банкиру урину.
хорошо , что быдло иногда попадает на путинских мразей, пусть мочат друг друга.
grigorcar 09 октября 2018 | 17:24
битва бюрократии с хамством. две головы одного дракона. пусть бы слопали друг дружку. приятного аппетита!
mosser 09 октября 2018 | 17:31
Немедленно арестовать подонков!