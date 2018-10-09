The Insider выяснили имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей»
Издание The Insider в рамках совместного расследования с группой Bellingcat выяснили имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей». Александр Мишкин — настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова», которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери, и которому президент Владимир Путин лично вручал награду Героя России. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Инсайдера Роман Доброхотов.
«Новое — это то, что Мишкин (он же «Петров») получил награду Героя России из рук Владимира Путина. И фотография с этим знаменательным событием стоит на полочке у его бабушки, где мы побывали в деревне, где она живет. Мы поговорили с людьми, которые видели эту фотографию», — сказал он.
По словам Р.Доброхотова, эти двое подозреваемых («Петров» и «Боширов») по «делу Скрипалей», не только являются Героями России, и награждены не только «звездой Героя, но и дорогими квартирами в Москве». «Один в Черемушках, другой на Академической. Квартиры недешевые — по 30 млн рублей примерно каждая. Явно на зарплату военного такого не купишь», — сказал главред.
«Может быть, это не сенсационно для российской аудитории, но для западной аудитории достаточно важно. Потому что это означает, что Владимир Путин врал на весь мир, когда говорил эти люди гражданские, что они никакого отношения не имеют к Министерству обороны РФ, ни в чем не участвовали», — отметил Р.Доброхотов.
Комментарии9
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novirusisch 09 октября 2018 | 16:52
Владимир Путин врал на весь мир, когда говорил эти люди гражданские, что они никакого отношения не имеют к Министерству обороны РФ, ни в чем не участвовали»
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В первый раз что-ли?
Для быдла это не порок а предмет гордости:
как он их-то? А?
Они ему , а он им -докажите. Они и сели!!!!
быдло гордится, потому что само в подворотне выросло, там врать нормально.
Нагло врать - предмет похвальбы.
murad_manapov 09 октября 2018 | 17:03
рейтинг вождя подымется. таки его соколы хозяйничают в британиях
pag22 09 октября 2018 | 17:04
Петров и Боширов - это Мамаев и Кокорин!
venedikt_pidarass 09 октября 2018 | 17:04
Мы тоже выяснили настоящее имя Романа Доброхотова - Пидар Куесосович Вафлезаглотов. Настоящее имя Доброхотова было выяснено при его покупки лисапеда у Матрёны Пидаровны Говнопольской.
lion64__5 09 октября 2018 | 17:04
Квартиры за 20-30 миллионов руб. часто имеют разного рода жулики, бизнесмены с большой дороги.
sg104 09 октября 2018 | 17:14
Да хватит уже пиздеть то! Весь день эхо чей то бред смакует. Внедиктов его фамилия..
yralez 09 октября 2018 | 17:17
Интересно, а как родные их относятся к тому, что они диверсанты-убийцы, к развлечениям их с проституткой и к тому же оба пидоры ?
danko_314zyes 09 октября 2018 | 17:40
yralez: А как твои родители относятся, в том что ты постоянно стоишь раком? Не исключено, что ты и есть настоящий пидар.
unprejudiced 09 октября 2018 | 17:29
Образование 404 (некогда Украина) пробила очередное дно.
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко пришёл на Парламентскую ассамблею Совета Европы в резиновых сантехнических перчатках.
Кадры с депутатом-лицедеем опубликовал журналист Руслан Коцаба.
В этих же перчатках Гончаренко выступил перед ПАСЕ по поводу санкций против России. Таким образом он хотел напомнить генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, который выступает против антироссийских санкций, о «причастности России» к отравлению Скрипалей.
«Если вы беретесь за ручку дверей ПАСЕ, не забудьте ее дезактивировать», — сказал представитель украинской делегации, заявив, что и в ПАСЕ тоже есть опасность стать жертвой отравления.
«Только что паяц Леша Гончаренко, который попутно отрабатывает в Страсбурге клоунаду как нардеп БПП, — таки опозорил Украину, выступая в сантехнических рукавицах! Более того — этот трагический арлекин с какой-то дешёвой одесской Юморины, унизил публично генсека ПАСЕ, а члены укрделегации еще и топали, не давая возможности Ягланду выступить … Словно в шапито Верховной Рады переместился.
Ведущая заседания сделала личное предупреждения Леше Гончаренко, отметив, что здесь, в зале заседаний Евроассамблеи, — не цирк и эти театральные выходки украинских арлекин унижают ПАСЕ. Прошу Порошенко призвать Лешу к порядку», — прокомментировал инцидент Коцаба.