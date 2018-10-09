The Insider выяснили имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей»

Издание The Insider в рамках совместного расследования с группой Bellingcat выяснили имя второго подозреваемого по «делу Скрипалей». Александр Мишкин — настоящая фамилия сотрудника ГРУ «Александра Петрова», которого британские власти подозревают в причастности к инциденту в Солсбери, и которому президент Владимир Путин лично вручал награду Героя России. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор Инсайдера Роман Доброхотов.

«Новое — это то, что Мишкин (он же «Петров») получил награду Героя России из рук Владимира Путина. И фотография с этим знаменательным событием стоит на полочке у его бабушки, где мы побывали в деревне, где она живет. Мы поговорили с людьми, которые видели эту фотографию», — сказал он.

По словам Р.Доброхотова, эти двое подозреваемых («Петров» и «Боширов») по «делу Скрипалей», не только являются Героями России, и награждены не только «звездой Героя, но и дорогими квартирами в Москве». «Один в Черемушках, другой на Академической. Квартиры недешевые — по 30 млн рублей примерно каждая. Явно на зарплату военного такого не купишь», — сказал главред.

«Может быть, это не сенсационно для российской аудитории, но для западной аудитории достаточно важно. Потому что это означает, что Владимир Путин врал на весь мир, когда говорил эти люди гражданские, что они никакого отношения не имеют к Министерству обороны РФ, ни в чем не участвовали», — отметил Р.Доброхотов.